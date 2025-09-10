„Swedbank Vilniaus maratonas“ – štai, ką šiemet organizatoriai paruošė kiekvienam bėgimo šventės dalyviui

Noras – burti skirtingus žmones
Kaip papasakojo maratono organizatorė Monika Šaltenytė, bėgikų iš įvairių pasaulio šalių pritraukiantis renginys ypač keičiasi pastaruosius kelerius metus. „Džiaugiamės matydami, kad kasmet prie renginio prisijungia vis daugiau dalyvių. Norime, kad renginys būtų šventė visiems – bėgikams, bendruomenei, miestui. Stengiamės kurti bendrystės jausmą, kad kartu galėtume pasidžiaugti bėgimu ir visomis emocijomis, kurias jis suteikia“, – sako M.Šaltenytė.
Intensyvus pasiruošimas maratonui vyksta dar iki jam prasidedant – organizuojamos diskusijos, nemokamos treniruotės. „Mūsų tikslas – skatinti judėti, nesvarbu, kurią distanciją žmogus renkasi, svarbus jo noras rinktis judėti ir atrasti tai, kad džiugintų renginio dieną“, – dalijosi pašnekovė.
Pastaruosius kelerius metus renginio organizatoriai daugiau laiko ir pastangų skiria ne tik pačios bėgimo trasos kokybei, bet ir papildomoms veikloms – pramogoms, atrakcijoms, muzikai, kitoms staigmenoms, dalyviams ir sirgaliams paruoštoms visoje trasoje, ir skirtoms suteikti įkvėpimo bei motyvacijos.
Organizatoriai dalyvius renginiui jau kurį laiką kviečia ruoštis kartu – vyksta nemokamos treniruotės Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, o socialiniai bėgimai sekmadieniais padeda kurti artimą ryšį tarp dalyvių, pavienių bėgikų bei bėgimo bendruomenių.
Maratono išvakarėse, šeštadienį, rugsėjo 13 d., nuo 17 val., kartu su „Love Streams running“ bėgimo klubu ir treneriais, taip pat vyks diskusijos bėgimo, mitybos ir pasiruošimo bėgimui temomis.
Paruošė ilgą veiklų programą
Tarptautinis „Swedbank Vilniaus maratonas“ vyks šių metų rugsėjo 14 dieną. Jo trasoje tradiciškai susitiks bėgikai iš visos Lietuvos ir daugiau nei 50 pasaulio šalių. Dalyviai galės rinktis iš penkių distancijų: maratono distanciją, pusmaratonio, 10 km, 5 km ir 200 metrų „Marsiečių“ vaikų bėgimo. Organizacijos varžysis jau dešimtą kartą rengiamame įmonių iššūkyje.
„Swedbank“ komanda pristato naujovę – 3 kilometrų ėjimo trasą, kuri gerokai išplečia potencialių renginio dalyvių gretas ir suteikia galimybę daugiau žmonių pajusti ypatingą dalyvavimo renginyje jausmą. Dalyvavimas ėjimo trasoje daliai žmonių neabejotinai taps pirmuoju žingsniu ilgesnių bėgimo distancijų ateityje link.
Ką rasite „Swedbank“ zonoje? Čia lauks daug pramogų tiek mažiems, tiek dideliems.
Vaikų zonoje:
- Laikinos maratono tatuiruotės – parodykite savo palaikymą!
- Linksmybės mažiesiems: veidukų piešimas, origamio menas, įvairios atrakcijos ir žaidimai.
- Įtraukiantys ir įdomūs žaidimai bei veiklos smagiai praleisti laiką.
Mini investicijų zona
Sužinokite, kaip mažais žingsniais pradėti investavimo maratoną, paragaukite inovatyvių vaišių ir gaukite smagių dovanų. „Swedbank“ zonoje jūsų lauks ir Laimės ratas – išsukite ir laimėkite puikių prizų!
Palaikymo tribūna
Patogiai įsitaisę, galėsite palaikyti savo maratonininkus, padaryti geriausią asmenukę ar nufilmuoti smagiausią reelsą. Be to, turėsite unikalią galimybę išreikšti palaikymą didžiajame ekrane virš tribūnos – tiesiog atsiųskite žinutę pagal tribūnoje nurodytas taisykles!
Fotografavimosi erdvė
Tarp scenos ir „Swedbank“ zonos rasite finišo fotosienelę – čia bus galima įsiamžinti tiek bėgimo ar ėjimo entuziastams, tiek jų palaikymo komandoms. Taip pat – pasidaryti smagių momentinių nuotraukų.
Bendroje „Swedbank Vilniaus maratono“ ekpozicijos zonoje lankytojų lauks „Nike“ stendas – prekyba sporto prekėmis ir ekspozicija, „Akvilės“ vandens zona, kurioje – specialūs žaidimai vaikams ir suaugusiems bei konkursai, „Lemon Gym“ „Activation zone“ palapinė su „Blaze spot“ reakcijos žaidimu bei apšilimas renginio dieną, „Cold Hug“ šalto vandens vonios, nemokama pirtis dalyviams po finišo, animatoriai – vaikams bei daugybė kitų stendų, kuriuose būtina apsilankyti.
Renginyje svarbios ir socialinės iniciatyvos: „Carito“ savanoriai kvies į socialinę kavinę už auką, vaikų veidų piešimą, iniciatyvą „Caritas klauso“, taip pat bus pristatoma „Jaunimo linijos“ savanorių veikla, kviečiama prisijungti prie akcijos „Žalia šviesa gyvenimui“. „SOS vaikų kaimo“ stende bus renkamos lėšos, skirtos vaikų globos iniciatyvoms bei socialinės veiklos tęstinumui užtikrinti. Maratono dieną lauks ir daug kitų organizacijų bei savanorių.
Muzikinis palaikymas ir integracijos trasoje
Renginyje planuojama daugiau nei 30 palaikymo segmentų ir stotelių, kuriose – bėgimo klubai, muzikantai, grupės ir atlikėjai.
Sostinėje vykstantis maratonas – didžiausias bėgimo renginys Lietuvoje, organizuojamas nuo 2004 metų. Praėjusiais metais jis subūrė beveik 13 000 dalyvių, šimtus savanorių ir keliasdešimt tūkstančių žiūrovų. Renginys turi „World Athletics Label“ sertifikatą, kartu yra ir Lietuvos maratono čempionatas.
Dalyvauti renginyje galima registruotis: https://manobegimas.lt/event/65