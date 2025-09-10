14-asis Vilniaus sporto festivalis į sostinės širdį sutraukė tūkstančius sporto entuziastų

„Vilniaus sporto festivalis jau tapo tradicija, kuri kasmet vis stipriau suburia miestą. Džiaugiuosi matydamas, kaip sportas įtraukia ne tik profesionalus, bet ir šeimas, jaunimą bei senjorus. Šis festivalis – tai įrodymas, kad sostinė yra atvira aktyvumui, bendrystei ir sveikam gyvenimo būdui“, – atidarymo metu kalbėjo Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
„Kasmet rugsėjo pradžioje, per Vilniaus dienas miestas atgyja ir sveikina vilniečius, grįžusius po vasaros atostogų. Čia mugėje galima skaniai pavalgyti ir visa tai suderinti su įdomiu, aktyviu gyvenimu už kelių metrų vykstančiame Vilniaus sporto festivalyje. Vilnius tuo ir yra nuostabus – tai miestas, jungiantis įvairius žmones ir sporto šakas. Labai džiaugiuosi, kad prie sporto masiškumo skatinimo stipriai prisideda festivalyje dalyvaujančios sporto bendruomenės, kurių skaičius per metus išaugo nuo 50 iki 70“, – atidaryme kalbėjo Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas.
Lukiškių aikštėje – Lietuvos funkcinio sporto komandinio čempionato finalas
Sekmadienį festivalio programos epicentre įvyko Lietuvos funkcinio sporto komandinis čempionatas, rengiamas jau trečius metus iš eilės. Stipriausios šalies komandos, nepaisydamos alinančio karščio, susirungė „Hyper medley“ formatu – visas rungtis atlikdamos viena po kitos be didesnių pertraukų. Žiūrovai išvydo jaunimo, moterų, vyrų ir mišrių komandų finalus. Įtampos ir azarto netrūko nuo pirmųjų startų iki finalo.
„Komandinis čempionatas – viena ryškiausių mūsų sezono dalių. Smagu, kad šį įspūdingą reginį galėjome pristatyti pačioje sostinės širdyje. Žiūrovų palaikymas suteikė sportininkams dar daugiau motyvacijos“, – sakė Lietuvos funkcinio sporto federacijos (LF3) prezidentas Igoris Kuznecovas.
Per šešias skirtingas rungtis komandos demonstravo jėgą, ištvermę, greitį ir komandinį susitelkimą. Nugalėtojais tapo geriausią susitelkimą parodžiusios ekipos, susižėrusios čempionų titulus ir sulaukusios gausaus žiūrovų palaikymo.
Jubiliejinės – štangos spaudimo varžybos
Susirinkusios gausios minios laukė ir jubiliejinės, jau dešimtosios, štangos spaudimo varžybos IRONVYTAS Bench Press 2025, vykusios šeštadienio vakarą. Į jas susirinko stipriausi atletai iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Be įspūdingų asmeninių pasirodymų, šiemet pirmą kartą vyko dvikova dėl stipriausios Baltijos šalių komandos titulo, sukėlusi ypatingą žiūrovų susidomėjimą. Varžybų organizatorius Vytautas Medineckas geriau žinomas kaip IRONVYTAS ne tik vedė varžybas, bet ir susirinkusiai publikai padovanojo net keletą savo kūrinių.
Be viso to, šeštadienio vakarą scenoje vyko ir NAC Lietuva federacijos rengiamas išskirtinis šou, kuriame po atviru dangumi buvo galima išvysti įspūdingą Lietuvos kultūrizmo ir fitneso atstovų parodomąjį pasirodymą, kurį akylai stebėjo gausi minia.
Vilniaus sporto festivalio scenoje – sporto ir muzikos sintezė
Šiemet festivalio scenos programa buvo itin įvairi: nuo HYROX PFT fizinio pasirengimo testo, kurį išbandė beveik šimtas dalyvių, iki spalvingų šokių pasirodymų, zumbos vakarėlių, regbio, cornhole, pole sporto pristatymų bei protmūšio. Scenoje netrūko ir meninės gimnastikos elegancijos, parkūro energijos bei pokalbių su žinomais šalies sportininkais.
Jubiliejinį, 80-ąjį veiklos sezoną pradedantis Sostinės vaikų ir jaunimo centras „HOBIVERSE’’ prie scenos įsikūrusioje aikštelėje šeštadienį surengė breiko ir hip-hopo battlus, kuriuose varžytis panoro virš 70 šokėjų. Jiems teisėjavo trys profesionalūs teisėjai, akylai stebėję ir vertinę kiekvieną šokėjo judesį.
Be viso to, penktadienio vakarą vainikavo grupės „Superkoloritas“ muzikinis pasirodymas, perlipęs įprastų, lietuviškų skambesių ribas. Susirinkusią minią šokdinęs disko ritmais ir glostęs kaip švelnus pajūrio brizas. Giedrės Nalivaikaitės ir Adomo Koreniuko duetas žaidė garsais taip, kad norėjosi judėti visiems.
„Šių metų festivalis tik įrodo, kokia plati ir gyvybinga yra Vilniaus sporto bendruomenė. Dėkoju visoms organizacijoms, sportininkams ir dalyviams – be jūsų nebūtų šio festivalio. Kartu kuriame atmosferą, kurioje kiekvienas gali atrasti sporto džiaugsmą ir įkvėpimą’’, – penktadienio vakarą dėkojo dalyvaujantiems festivalį organizuojančios VšĮ „Active Vilnius’’ vadovas Gintas Teslia.
Vyko skirtingų sporto šakų turnyrai Baltojo tilto sporto aikštyne
Prie Baltojo tilto taip pat netrūko aktyvaus veiksmo – vyko Vilniaus krepšinio mokyklos 3x3 krepšinio turnyras „Vilnius visiems – už pergalę gyventi“ kartu su labdaringu Rimanto Kaukėno turnyru, Vilniaus miesto sporto mokyklos „Sostinės tauras“ tinklinio (mišrus) turnyras ir A lygos turnyras, badmintono bei paplūdimio rankinio turnyrai.
Be viso to, triukinių paspirtukų akademija kartu su Lietuvos paspirtukų federacija kvietė į atviras treniruotes su treneriais, surengė varžybas bei leido išbandyti triukinius paspirtukus bei atrasti paddle smash, kickit, crossnet, boardball lauko sporto žaidimus.
Beveik 70 skirtingų sporto organizacijų vienoje vietoje
Festivalio metu vyko dešimtys nemokamų treniruočių, varžybų, edukacijų, parodomųjų rungčių bei susitikimų su garsiais sportininkais. Renginyje netrūko ir naujų sporto atradimų – lankytojai galėjo išmėginti piklbolą, cornhole, lakrosą, kerlingą, smūginį ar bangos simuliaciją surf skate rampoje. Kovos menų mylėtojai išbandyti aikido, kendo, taekwondo, istorinių dvikovų bei mišrių kovos menus.
Kaip ir kasmet, festivalis pasiūlė gausybę veiklų šeimoms su vaikais, naujų sporto šakų pristatymų bei galimybę išbandyti skirtingas treniruotes. Nuo ryto iki vakaro prie aikštelių šurmuliavo tūkstančiai žmonių, iš festivalio išsinešę gerą nuotaiką ir įkvėpimą aktyviam gyvenimui.
14-asis Vilniaus sporto festivalis tapo ne tik sporto šakų įvairove alsuojančiu savaitgaliu, bet ir stipriu sporto bendruomenes telkiančiu renginiu. Tai parodo, kad sportas gali būti kiekvieno gyvenimo dalimi.
Apie Vilniaus sporto festivalį
Vilniaus sporto festivalis – tai atsinaujinusio, jau 33-ąjį kartą į sostinę sugrįžtančio didžiausio miesto festivalio „Vilniaus dienos“ dalis. Pasivadinęs nauju vardu ir nešantis naują energiją, rugsėjo 5–7 dienomis „Vilniaus dienų“ festivalis miesto gatves pripildys kultūros, meno, muzikos, literatūros, sporto ir pramogų. Tai atviras, nemokamas ir prieinamas visiems festivalis, kurį organizuoja Vilniaus kultūros centras.
Festivalis kasmet pritraukia dešimtis tūkstančių lankytojų ir yra tapęs neatsiejama sostinės tapatybės dalimi. „Vilniaus dienos“ stiprina miesto dvasią, tradicijas ir atvirumą naujovėms, o savo mastu ir turiniu yra vienas ryškiausių kultūros įvykių Lietuvoje.