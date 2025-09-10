Druskininkuose – pirmasis naktinis piklbolo turnyras Lietuvoje

Į turnyrą susirinko daugybė dalyvių – nuo pirmuosius žingsnius su rakete žengiančių pradedančiųjų iki patyrusių piklbolo žaidėjų. Visi jie aikštelėse pasirodė pasipuošę ryškiomis neoninėmis spalvomis, kurios tamsoje sukūrė nepakartojamą reginį.
„Tai buvo visiškai nauja patirtis. Labiausiai džiugina tai, kad sulaukėme daug susidomėjimo, palaikymo ir netgi prašymų organizuoti tokio formato turnyrus šalies mastu. Piklbolas Lietuvoje dar tik atrandamas, o pasaulyje jis jau tapo viena sparčiausiai populiarėjančių sporto šakų“, – sakė renginio organizatoriai, Druskininkų piklbolo klubo atstovai.
Dalyviai buvo suskirstyti į mišrias komandas, kad žaidimai būtų kuo lygesni ir mažiau nuspėjami. Aikštelėje netrūko linksmų akimirkų: kai kurie žaidėjai juokavo, jog tamsoje ne kartą neatpažino savo partnerio ar net pasigriebė ne savo raketę – tačiau tai nesutrukdė laimėti seto.
„Atmosfera buvo nepakartojama. Žaisti tamsoje, pasipuošus neoninėmis spalvomis, buvo tikras nuotykis. Atrodė, jog tai ne sporto varžybos, o šventė po atviru dangumi – su muzika, šviesomis ir geromis emocijomis iki pat ryto“, – įspūdžiais dalijosi vienas iš dalyvių.
Ar naktinis piklbolas taps nauja Druskininkų tradicija? Organizatoriai įsitikinę, kad pirmasis bandymas pasiteisino su kaupu. Dalyvių gausa ir gera nuotaika parodė, jog tokio formato renginių tikrai reikia. „Norėtume, kad naktinis piklbolas taptų Druskininkų tradicija ir prisidėtų prie šio sporto populiarinimo Lietuvoje. Turime tam visas sąlygas – puikią infrastruktūrą, išskirtinę aplinką ir bendruomenės palaikymą“, – teigė renginio iniciatoriai.
Druskininkaiturnyrasraketė
Rodyti daugiau žymių