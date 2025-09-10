Kaune startuoja tarptautinis badmintono turnyras „2025 RSL Lithuanian International“

Į Kauną šiemet atvyksta net 239 sportininkai iš 30 pasaulio šalių. Varžybose dalyvaus kylantys tarptautinio badmintono talentai – paskutinių Europos jaunučių, jaunių ir jaunimo čempionatų nugalėtojai bei finalininkai. Tai suteikia unikalią galimybę Lietuvos publikai iš arti išvysti aukšto lygio badmintono kovas.
Daugiausia dalyvių turnyre bus iš Prancūzijos (36), Danijos (29), Lietuvos (21) ir Lenkijos (17). Kovoti dėl pergalių į Kauną taip pat atvyko sportininkai iš Australijos, Austrijos, Brunejaus, Bulgarijos, Egipto, Estijos, Suomijos, Vokietijos, Airijos, Izraelio, Italijos, Latvijos, Liuksemburgo, Malaizijos, Nyderlandų, Norvegijos, Portugalijos, Rumunijos, Škotijos, Slovakijos, Švedijos, Šveicarijos, Turkijos ir Ukrainos. Toks mastas liudija, kad „ 2025 RSL Lithuanian International“ yra svarbi tarpinė stotelė jauniems badmintonininkams, siekiantiems kaupti patirtį, tobulėti ir rinkti tarptautinius reitingo taškus.
Buvęs ilgametis Lietuvos rinktinės lyderis ir treneris Kęstutis Navickas pabrėžia, kad tokio lygio varžybos Lietuvai yra ypatingai svarbios. „Lietuvoje ypatingai svarbu kurti badmintono kultūrą ir didinti žinomumą. Šiame turnyre dalyvaus talentingi žaidėjai, ir tikiu, kad mūsų bendruomenei bus įdomu pamatyti aukšto lygio badmintoną. Kaunas nuo seno garsėja badmintono tradicijomis, todėl šio sporto entuziastams tai bus labai įdomus renginys“, – sakė jis.
Navickas taip pat atkreipia dėmesį, kad tokios varžybos yra neįkainojama patirtis jaunimui. „Kiekvienos tarptautinės varžybos suteikia patirties – tiek žaidžiant, tiek stebint kitų šalių sportininkus. Mūsų jaunimas talentingas ir motyvuotas. Turnyras Kaune yra svarbus patirties elementas ilgalaikiame tobulėjimo kelyje.“
Pasak jo, šis turnyras svarbus ir platesniame kontekste – siekiant stiprinti sporto šakos populiarumą šalyje. „Badmintonas Lietuvoje yra kryptingame populiarėjimo kelyje. Kiekvienas tarptautinis turnyras svarbus mūsų jaunimo ir bendruomenės motyvacijai. Be to, tai galimybė pristatyti Lietuvos badmintoną ir miestą pasauliui – daugybė sportininkų iš skirtingų šalių atvyksta į Kauną, nekantrauja jį pamatyti ir žaisti puikiai surengtame turnyre.“
Lietuvos badmintono federacijos technikos direktorius Wojciechas Szkudlarczykas pabrėžia, kad šio turnyro reikšmė nacionalinei rinktinei taip pat yra didžiulė. „Šis prestižinis turnyras pristato aukščiausio lygio badmintoną ir suteikia unikalią galimybę išvysti aukšto meistriškumo kovas. Lietuvos nacionalinei rinktinei tai – itin svarbus pasirengimo etapas artėjantiems dideliems startams: 2025 m. Europos U17 čempionatui, šių metų pabaigoje vyksiančioms Europos moterų komandinių pirmenybių atrankoms bei 2026 m. Europos U19 čempionatui. Šios varžybos suteiks mūsų sportininkams neįkainojamos tarptautinės patirties ir galimybę pelnyti svarbių reitingo taškų.“
Visus badmintono gerbėjus, sporto entuziastus bei Kauno miesto gyventojus ir svečius kviečiame rugsėjo 10–13 dienomis atvykti į Kauno sporto halę. Turnyras žada daug emocijų, dinamiškų kovų ir įsimintinų akimirkų – nepraleiskite progos iš arti pamatyti aukšto lygio badmintono susitikimų ir palaikyti Lietuvos sportininkų.