Mokslo metų pradžia – ne kliūtis jaunimo pergalėms LGF ture

Geriausią rezultatą užfiksavo LGF turo reitingo lyderis Kajus Pacauskas. Lietuvos čempionas 18 duobučių įveikė lauko PAR prilygstančiu rezultatu – 72 smūgiais.
Antrąją vietą užėmė Gediminas Mackelis (PAR +4), trečiąją – Normanas Pranevičius (PAR +5).
„Žaidimą vertinu neblogai, nors, žinoma, visada norisi sužaist geriau. Tikslas visada yra sužaisti su mažiau smūgiu nei aikštyno PAR. Šįkart buvo daug gražių smūgių, kurie leido užfiksuoti kelis „birdie“ (PAR -1) ir vieną „eagle“ (PAR -2), tačiau netrūko ir klaidų, kurios neleido pasiekti minusinio rezultato“, – pasakojo K. Pacauskas.
Tarp moterų nugalėjo į LGF turo lyderės poziciją nusitaikiusi Patricija Ulozaitė. Jos rezultatas – 81 smūgis (PAR +9).
Antroje vietoje liko Evita Babraitytė (PAR +14), trečioje – Greta Patricija Eidukevičiūtė (PAR +15).
„Savo žaidimu likau visai patenkinta, ypač pirmomis devyniomis duobutėmis – beveik nedariau klaidų, numatytu smūgių skaičiumi pasiekdavau ridenimo lauką ir dviem ridenimais kamuoliukas atsidurdavo duobutėje. Truputį trūko sėkmės, nes daug kamuoliukų sustodavo ant duobutės krašto. Antroje varžybų pusėje tapo tvanku ir karšta, „pasivijo“ nuovargis ir padariau kelias brangias klaidas“ , – mintimis dalinosi P. Ulozaitė.
Abu nugalėtojai – moksleiviai. K. Pacauskas pradėjo eiti į 11-ą klasę, o P. Ulozaitė – į devintą. Jie nusiteikę derinti mokslus ir sportą bei toliau tobulinti įgūdžius.
„Tiesą sakant, nors pirma savaitė mokykloje visada būna lengvesnė, įeiti į ritmą ir prisitaikyti prie rudens tvarkaraščio dar nelengva. Savaitgalį žaidžiau dviejuose turnyruose, todėl sekmadienio vakarą jaučiausi ganėtinai pavargęs“, – prisipažino K. Pacauskas.
„Taip, jaučiasi, kad jau ruduo, – šypsojosi P. Ulozaitė. – Pirma savaitė mokykloje dar nesunki, tai spėjau ir kelis kartus pasitreniruoti, ir šeštadienį skirti golfui. Tačiau devintoje klasėje nemažai naujovių, todėl penktadienį ir sekmadienį teko daryti ir pamokas. Po truputį mokslai užims vis daugiau laiko ir dėmesio, tad jau dabar bandau dėliotis rudens rutiną – fizines ir golfo treniruotes derinti prie pamokų skaičiaus.“
Golfo sezonas šiems žaidėjams dar nesibaigė. Jau šį savaitgalį jie su Lietuvos golfo rinktine vyks į „Baltic Cup“ varžybas Estijoje. Taip pat liko ir du LGF turo turnyrai, kuriuose K. Pacauskas ir P. Ulozaitė sieks iškovoti trofėjus.
LGF turo „stroke net“, HCP +8.0 – 18.0 įskaitoje nugalėjo buvęs garsus krepšininkas Giedrius Aidietis. Antrąją vietą užėmė G. P. Eidukevičiūtė, trečiąją – K. Pacauskas.
„Stableford“, HCP 18.1 – 36.0 įskaitoje geriausiai sekėsi Jonui Vičui. Antroje pozicijoje buvo Mindaugas Ramaška, trečioje – Nerijus Andraitis.
Iš viso „West Express golfo turnyre“ varžėsi daugiau nei 100 golfo entuziastų.
LGF turo bendroje įskaitoje tarp vyrų pirmauja K. Pacauskas (591,67 tšk.), antras yra Giedrius Mackelis (558,33 tšk.), trečias – Dominykas Petkevičius (408,33 tšk.).
Moterų lyderių trejetuką sudaro Rugilė Pauliukonytė, P. Ulozaitė (po 600 tšk.) ir Evita Babraitytė (516,67 tšk.). Verta pažymėti, kad G. Mackelis ir R. Pauliukonytė savo sezoną Lietuvoje jau baigė ir abu pradėjo naują karjeros etapą JAV.
Kitas įskaitinis LGF turo turnyras vyks jau rugsėjo 13 dieną „National Golf Resort“ aikštyne, kur bus surengtos „Captain‘s Cup“ varžybos.