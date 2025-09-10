Per valandą sudegina iki 500 kalorijų: šis sportas tinka net skaudant keliams

Dviračio mynimą perkėlė į sporto sales
Važiuodami dviračiu įdarbiname beveik visus kūno raumenis ir širdies bei kraujagyslių sistemą, tačiau ši veikla priskiriama mažo poveikio (angl. low-impact) sportui. Tai reiškia, kad sąnariai gauna kur kas mažesnę apkrovą nei bėgant, todėl tai yra saugesnė alternatyva žmonėms, turintiems sąnarių ar antsvorio problemų.
Jei neteisinga bėgimo technika gali išprovokuoti skausmą keliuose ar stuburo srityje, pedalus minant rizika sumažėja, o treniruotę galima tęsti ilgiau ir saugiau. Be to, dviratis leidžia geriau kontroliuoti intensyvumą – kiekvienas gali pasirinkti pavarą, pasipriešinimą ar tempą. Pusvalandžio ar ilgesnė treniruotė padeda sparčiai deginti kalorijas: per valandą galima sudeginti apie 300–500 kcal.
Vis dėlto keičiantis sezonams ir orams, lauko dviračių treniruotės tampa nebe tokios patrauklios. O čia į rampų šviesą atkeliauja vidaus sprendimai. Pirmosios tokios dviračių treniruotės atsirado JAV dar devintajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje, kai dviračių entuziastas Johnny Goldberg sukūrė stacionarius dviračius ir treniruočių programą. Nuo to laiko vidaus treniruotės užkariavo sporto klubus, o per pastarąjį dešimtmetį persikėlė ir į namus.
Išmanieji dviračių treniruokliai, virtualios platformos ir net varžybos suteikė galimybę visiems dviračių entuziastams treniruotis dar realistiškiau. Didžiausias proveržis įvyko pandemijos metu, kai treniruotės namuose tapo pagrindiniu būdu palaikyti formą.
Naujosios technologijos gerina treniruočių patirtį
Šiandien vidaus dviračių sportas yra ne tik fitneso tendencija, bet ir profesionalų treniruočių dalis. Jos nauda – ne tik fizinei formai, bet ir sveikatai: stiprinama širdies-kraujagyslių sistema, lavinama ištvermė, gerinama nuotaika bei mažinamas streso lygis.
Šią tendenciją atliepia ir pasaulyje pirmaujanti ištvermės sporto technologijų bendrovė „Wahoo Fitness“, pristatanti du naujausius savo treniruoklius važiavimui namuose – „KICKR BIKE PRO“ ir „KICKR CORE 2“.
„Didžiuojamės galėdami pristatyti naują mūsų treniruočių patalpose etapą. Abu šie modeliai atspindi mūsų siekį nuolat diegti inovacijas ir suteikti sportininkams bei dviračių entuziastams dar daugiau galimybių. Mūsų misija – padėti kiekvienam tapti geresniu sportininku, o ši nauja įranga yra dar vienas žingsnis ta kryptimi“, – sako „Wahoo“ generalinis direktorius Gareth Joyce.
„KICKR BIKE PRO“ sukurtas tiems, kurie ieško visiško įsitraukimo į treniruotę. Nauji ergonomiški pavarų perjungikliai suteikia natūralų važiavimo pojūtį ir leidžia patogiai valdyti tokias programėles kaip „Zwift“ ar „Wahoo SYSTM“. Premium klasės komponentai – „Fi'zi:k“ balnelis, specialiai važiavimui patalpose sukurtas vairas ir patogi rankenų juosta – užtikrina komfortą net ilgesnių užsiėmimų metu. Treniruoklis atkuria įkalnes, nuokalnes, tiksliai reaguoja į jėgos pokyčius, o penkių taškų reguliavimo sistema leidžia jį pritaikyti pagal kiekvieno žmogaus kūno ergonomiką.
„KICKR CORE 2“ – tai atnaujintas populiariausias „Wahoo“ modelis, pasižymintis paprastumu ir patikimumu. Jis vertinamas už natūralų važiavimo pojūtį, integruotą kadencijos matavimą ir virtualų pavarų perjungimą. Nauja konstrukcija suteikia dar daugiau stabilumo, o surinkimas tapo itin paprastas. Treniruoklis turi WiFi ryšį, todėl duomenys į telefoną ar planšetę perduodami greičiau ir patikimiau. Papildomos funkcijos, tokios kaip „KICKR Race Mode“, leidžia fiksuoti momentinę reakciją į sportininko pastangas, o „KICKR BRIDGE“ leidžia per treniruoklį perduoti širdies ritmo duomenis tiesiai į programėles – nereikia jungti papildomų sensorių.
Lietuvos bendruomenė naujuosius treniruoklius galės pamatyti ir išbandyti rugsėjo 28 d. Vilniuje vyksiančioje „Wahooligan“ dienoje. Dalyviai kviečiami rinktis „Velonovoje“, iš kur startuos apie 60 kilometrų vadinamasis gravel (mišrios trasos: dalis asfalto, dalis žvyro ar žemės keliukų). maršrutas, o po važiavimo lauks bendravimas, užkandžiai ir „Wahoo Baltic“ partnerių dovanos. Registracija prasidės rugsėjo 12 d., o vietų skaičius bus ribotas.
Oficialaus „Wahoo“ atstovo Baltijos šalyse „Arte Domestica“ sporto ir laisvalaikio kategorijos produktų vystymo vadovas Tomas Braziulis pabrėžia, kad šis pristatymas yra reikšmingas visai regiono dviračių bendruomenei. „Lietuvoje ir Baltijos šalyse vidaus treniruotės tampa vis populiaresnės. Sportininkai nori sprendimų, kurie būtų ne tik patikimi, bet ir maksimaliai priartintų treniruotes prie realių sąlygų. Džiaugiamės galėdami pristatyti naujuosius „KICKR BIKE PRO“ ir „KICKR CORE 2“ mūsų rinkai ir leisti bendruomenei juos išbandyti jau netrukus Vilniuje. Tai ne tik technologinis žingsnis į priekį, bet ir galimybė prisidėti prie sveikesnio, aktyvesnio gyvenimo būdo“, – sako T.Braziulis.
Naujuosius treniruoklius įsigyti jau galima „Velonova“, „Velloccino“, „S-sportas“, „Veloklinika“, „Ultrabike.lt“ ir „BIKKO“.
