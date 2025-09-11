Dailiojo čiuožimo varžybose rusų bus, tačiau jie bus įvaryti į kampą

Varžybose, kurios vyks Pekine 2025 m. rugsėjo 17–21 d., Rusijos sportininkai dalyvaus tik kaip neutralūs (AIN) atletai.
Šis sprendimas tapo kur kas platesnės ISU politikos, pritaikytos atsižvelgiant į Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) rekomendacijas, dalimi.
Be vėliavų ir simbolių draudimo, varžybų dalyviai ir juos lydintys asmenys bus itin griežtai tikrinami dėl jų viešų pasisakymų ir galimų ryšių su šių valstybių karinėmis struktūromis, taip pat jiems bus taikoma griežtesnė antidopingo priežiūra.
2026 m. olimpinės žaidynės vyks vasario 6–22 d. Italijoje, Milane ir Kortina d'Ampece.