Dailiojo čiuožimo varžybose rusų bus, tačiau jie bus įvaryti į kampą

2025 m. rugsėjo 11 d. 17:18
Lrytas.lt
Tarptautinė dailiojo čiuožimo sąjunga (ISU) patvirtino, kad 2026 m. olimpinių žaidynių dailiojo čiuožimo atrankos turnyre bus draudžiama kelti Rusijos ir Baltarusijos vėliavas, įskaitant bet kokias šiuolaikines ar istorines vėliavų versijas. Toks draudimas galios visose organizatoriaus kontroliuojamose zonose – nuo ​​varžybų arenos iki pagalbinių zonų.
Varžybose, kurios vyks Pekine 2025 m. rugsėjo 17–21 d., Rusijos sportininkai dalyvaus tik kaip neutralūs (AIN) atletai.
Šis sprendimas tapo kur kas platesnės ISU politikos, pritaikytos atsižvelgiant į Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) rekomendacijas, dalimi.
Be vėliavų ir simbolių draudimo, varžybų dalyviai ir juos lydintys asmenys bus itin griežtai tikrinami dėl jų viešų pasisakymų ir galimų ryšių su šių valstybių karinėmis struktūromis, taip pat jiems bus taikoma griežtesnė antidopingo priežiūra.
2026 m. olimpinės žaidynės vyks vasario 6–22 d. Italijoje, Milane ir Kortina d'Ampece.
