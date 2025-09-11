Lietuvos čiuožimo federacija įkūrė unikalią akademiją, kurios siekis – tapti lydere Europoje

Tai pirmasis tokio pobūdžio projektas šalyje, kurio veiklos esmė – ne tik aukšto meistriškumo sportiniai rezultatai, bet ir brandžių, atsakingų bei išsilavinusių asmenybių formavimas.
Akademijos vizija – tapti dailiojo čiuožimo lydere ne tik Lietuvoje ar Baltijos šalyse, bet ir visoje Europoje. Siekiama užtikrinti aukščiausio lygio sportinį pasirengimą, sukurti aplinką, kurioje sportininkai augtų kaip asmenybės, o taip pat kartu plėtoti modernią čiuožimo infrastruktūrą sostinėje bei kituose šalies miestuose.
Vienas iš svarbiausių akademijos tikslų – Vilniuje pastatyti ir įkurti nuolatinius akademijos namus, atitinkančius aukščiausius tarptautinius standartus. Ateityje planuojama palaipsniui plėtoti infrastruktūrą ir kituose miestuose, kad čiuožimas taptų dar prieinamesnis vaikams bei jaunimui.
„Unique Skating Academy“ ypatingą dėmesį skiria ne tik sportiniam pasirengimui, bet ir holistiniam sportininkų tobulėjimui. Akademijoje organizuojamos aukščiausio lygio stovyklos, vyksta užsiėmimai su geriausiais užsienio specialistais, taip pat seminarai ir praktikos su įvairių sričių ekspertais.
Prie akademijos jungiasi dailiojo čiuožimo treneriai, psichologai, sveikos gyvensenos, komunikacijos, lyderystės, mentorystės bei saviugdos profesionalai. Tokiu būdu sportininkai ugdomi kaip visapusiškos asmenybės, pasiruošusios tiek sportiniams, tiek gyvenimiškiems iššūkiams.
„Labai didžiuojamės šiuo tvirtu žingsniu įkuriant akademiją, – sakė LČF prezidentas Vytautas Jasutis. – Norime, kad čia užaugtų nauja Lietuvos dailiojo čiuožimo karta – ne tik stiprūs sportininkai, bet drąsūs ir savimi pasitikintys žmonės. Tai projektas, kuris atvers naujas galimybes mūsų šaliai ir leis dar labiau garsinti Lietuvos vardą tarptautinėje arenoje.“
Akademijos veiklą apibrėžia šūkis #IceWay, simbolizuojantis naujus kelius dailiojo čiuožimo žvaigždžių gimimui ir tobulėjimui. Tai noras kurti naują, kokybišką ir modernų kelią Lietuvos dailiojo čiuožimo ateičiai.