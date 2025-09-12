Ištraukti Daviso taurės burtai: pirmasis dvikovoje prieš Beniną žais Vilius Gaubas

Šeštadienį 12 val. į centrinį arenos kortą žengs pirmoji Lietuvos rinktinės raketė Vilius Gaubas (ATP-161) ir Benino tenisininkas Alexis Klegou. Pasibaigus šiam susitikimui Edas Butvilas žais prieš Patricką Agbo-Panzo.
Sekmadienio vidurdienį prasidės dvejetų susitikimas tarp E. Butvilo ir Ričardo Berankio bei A. Klegou ir Sodicko Noudogbessi. Po dvejetų mačo seks du vienetų susitikimai: V. Gaubas išmėgins jėgas su P. Agbo-Panzo, o E. Butvilas žais prieš A. Klegou. Tiesa, antrosios dienos nominacijas komandų kapitonai dar gali keisti, o paskutinio mačo gali nebūti, jei kuri nors iš komandų pirmaus 4:0.
„Pasikartosiu, visiškai nekreipiame dėmesio į faktą, kad varžovų komandoje nėra nė vieno ATP reitingą turinčio žaidėjo. Turime būti pasiruošę, susikaupę ir žaisti geriausią savo tenisą abi susitikimo dienas. Kiekvienas mačas labai svarbus, jame gali nutikti bet kas. Todėl apie jokius atsipalaidavimus negali būti nė kalbos“, – teigė Lietuvos rinktinės kapitonas Šarūnas Kulnys.
V. Gaubas po burtų sakė esąs pasiruošęs artėjančiai dvikovai bei yra patenkintas savo dabartinė sportine forma.
„Jaučiuosi gerai, su treneriais esame patenkinti dabartiniu mano žaidimu. Aišku, visuomet gali būti geriau, artimiausiu metu daugiau dėmesio skirsime mano smūgiui iš kairės. Šiek tiek gaila, kad nepavyko pasiekti daugiau „US Open“ atrankoje, bet šiemet man nepasisekė su burtais. Iš Vilniaus vykstu į ATP „Challenger“ serijos turnyrą Austrijoje, o po to – du tokius pat turnyrus Portugalijoje. Dabar svarbiausia – gerai pabaigti šį sezoną“.
Panašiomis nuotaikomis gyvena ir E. Butvilas. „Laukiu mačo prieš Benino komandą, visuomet labai smagu žaisti namų arenoje, jausti sirgalių palaikymą. Iš Vilniaus skrendu į du „Challenger“ turnyrus Prancūzijoje, po kurių su komanda spręsime, kur pabaigti šiuos metus“.
Šeštadienį po pirmo vienetų susitikimo Tarptautinė teniso federacija įteiks specialų apdovanojimą Ričardui Berankiui. Jis tenisininkui atiteks už atstovavimą savo šaliai Daviso taurės varžybose.
Paklaustas ar Daviso taurės varžybos yra mažiau prestižinės nei didžioji kirčio turnyrai, R. Berankis sakė taip nemanantis.
„Tikrai nemanau, kad jos yra mažiau prestižinės. Taip, tai kitoks turnyras, komandinis. Bet būtent ši galimybė būti komandos dalimi, žaisti už savo šalį suteikia šioms varžyboms žavesio ir prestižo. Žaisdami už Lietuvą mes tampame pavyzdžiu visiems jauniesiems tenisininkams, svajojantiems vieną dieną užsivilkti rinktinės marškinėlius. Ir tai yra be proto svarbu“.
Š. Kulnys nominavo R. Berankį dvejetų susitikimui, tačiau ar jis jame pasirodys, bus sprendžiama šeštadienį vakare.
„Dėl nugaros traumos be turnyrų praleidau turbūt 5 savaites. Šiomis dienomis treniravausi jau pakankamai intensyviai, visgi sprendimą dėl mano žaidimo priimsime po šeštadienio mačų“, – pasakojo R. Berankis.
R. Berankis Lietuvos rinktinės marškinėlius pirmą kartą apsivilko prieš daugiau nei 18 metų – 2007 metų gegužės mėnesį. Nuo tada komandos sudėtyje jis sužaidė 62 susitikimus, per kuriuos iškovojo 45 pergales. Dar įspūdingesnė geriausio visų laikų Lietuvos tenisininko statistika, Daviso taurėje žaidžiant vienetų susitikimus. Juose R. Berankis iškovojo 36 pergales ir patyrė vos 9 nesėkmes.
Lietuvos rinktinės spalvas Vilniuje, be V. Gaubo, E. Butvilo ir R. Berankis, dar gins Pijus Vaitiekūnas (ATP-1431) ir Dovas Deršonas.
Pasibaigus spaudos konferencijai Lietuvos tenisininkai išskubėjo į paskutinę treniruotę, o po šiandienos pietų jie korte dar praleis valandą kartu su Lietuvos vežimėlių teniso klubo sportininkais.
Labiausiai patyręs Benino rinktinės žaidėjas A. Klegou sakė, jog jų komanda į Vilnių atvyko kovoti dėl kiekvieno taško.
„Negalėčiau sakyti, kad po to, kai metų pradžioje įveikėme Latviją, dabar turime didelių lūkesčių Vilniuje. Tiesiog eisime į kortą, kausimės iš paskutinių jėgų. Mano lūkestis – žaisti gerą tenisą. Žinau V. Gaubą, E. Butvilą, R. Berankį. Visi jie yra puikūs tenisininkai, mūsų laukia tikrai sunkūs mačai“.
Lietuvos-Benino dvikovos nugalėtojai kitų metų pradžioje žais Daviso taurės pirmos grupės atkrintamąjį mačą.
TenisasRičardas BerankisVilius Gaubas
