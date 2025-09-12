Savaitgalį Vilniuje vyks didžiausias šalies maratonas – aktuali informacija dalyviams, žiūrovams ir miesto gyventojams

Kiekvienais metais antrąjį rugsėjo sekmadienį vykstantis didžiausias Lietuvoje bėgimas jau sekmadienį kvies bėgikus, ėjikus ir žiūrovus į bene visą dieną vyksiantį sporto renginį. Šiemet renginyje laukia 5 skirtingos bėgimo distancijos – pradedantiesiems, ir bėgimo profesionalams: maratono ir pusmaratonio distancijos, taip pat 10 ir 5 kilometrų trasos bei vaikų 200 metrų bėgimas, kuriame startuoti gali vaikai nuo 2 iki 12 metų amžiaus. Naujiena renginyje – „Swedbank“ inicijuotas 3 km ėjimas, kurio trasa drieksis gražiausiomis miesto centro, senamiesčio gatvėmis, maratono bėgikų pėdomis. Dar viena naujiena – pagrindinio partnerio „Swedbank“ dovana dalyviams – visų distancijų dalyviai bus apdrausti gyvybės ir traumų draudimu.
Renginio programa
Jau nuo ankstyvo sekmadienio ryto, 6:30 val. Katedros aikštėje dalyviams bus galima atsiimti savo numerius, kas to dar nepadarė, o norintiems užsiregistruoti – tai ir padaryti. Pirmasis ir pagrindinis dienos startas numatytas 8:30 val. – tuo metu startuos ilgiausių distancijų – 42 ir 21 km bėgikai. Iškart po jų – 8:45 val. į gatves išeis „Swedbank“ ėjimo dalyviai. Nuo 12 val. prasidės mažųjų bėgikų startai, o 14:30 val. startuos 5 km distancijos bėgikai. 16 val. renginį vainikuos 10 km distancijos startas. Renginio pabaiga – 18 val.
Renginio miestelis Katedros aikštėje
Katedros aikštė sekmadienį taps kupina veiksmo – čia dalyviai galės ne tik atsiimti numerius, registruotis, bet ir pasilikti savo daiktus daiktų saugykloje, persirengti, pasinaudoti medalių graviravimo paslauga. Be to, užsiėmimus ir atrakcijas siūlys gausus būrys renginio rėmėjų. „Swedbank Vilniaus maratono“ bėgimo miestelis atviras ne tik bėgimo dalyviams, bet ir renginio svečiams. Mažųjų čia lauks laikinos maratono tatuiruotės, veidukų piešimas, origami menas ir daug kitų linksmybių. Ne vienas rėmėjas kvies sukti laimės ratą su galimybe laimėti puikių prizų. Katedros aikštėje taip pat lauks ir gaivinančios šalčio vonios, galimybė išbandyti atsistatymo priemones, kremus, sužinoti apie sportininkams skirtus genetinius tyrimus. Be viso to bus galima aplankyti paramos fondų palapines, paaukoti kilniam tikslui.
Eismo ribojimai
Dėl bėgikų saugumo dalyje miesto gatvių galios eismo ribojimai. Jie įsigalios nuo rugsėjo 14 d. vidurnakčio iki 20:00 val. Dėl gyventojų patogumo dalyje trasos vietų eismas but atnaujintas jau 15 val., kuomet visi bėgikai bus įveikę ilgiausias dienos distancijas. Su eismo ribojimų schema dalyvius ir miesto gyventojus kviečiame susipažinti čia.
Kelionė į maratoną – tvaresnė ir pigesnė
Iš kitų miestų vykstantiems dalyviams ir palaikymo komandoms renginio partneriai siūlo vykti autobusu ar traukiniu, o vilniečiams – miesto paspirtukais, viešuoju transportu. Toks pasirinkimas padės nesukti galvos dėl galimų spūsčių, parkavimo trūkumų ar rinkliavos mokesčių.
Tarpmiestinio susisiekimo paslaugų teikėjai „LTG Link“ ir „Kautra“ renginio savaitgalį, rugsėjo 13–14 d., siūlo 30 proc. nuolaidas bilietams į Vilnių ir atgal. Pasiūlymai galioja su kodu SWEDBANK, bilietus perkant vežėjų interneto svetainėse ar mobiliosiomis programėlėmis.
Susisiekimo platforma „Bolt“ renginio dalyviams ir žiūrovams siūlo 30 proc. pigiau vykti elektriniais paspirtukais. Kiekvienas naudotojas galės pasinaudoti nuolaidą suteikiančiu kodu SWEDBANK rugsėjo 14 d. du kartus – atvykimui ir išvykimui iš renginio.
Renginys – ne tik dalyviams, bet ir žiūrovams
Šis renginys išskirtinis ne tik dėl bėgimo dalyvių – kasmet maratone sulaukiama gausaus žiūrovų palaikymo, nuotaikingų plakatų. Renginio organizatoriai kviečia švente pasimėgauti visus – ateiti prie bėgimo trasų ar į starto/finišo zoną prie Katedros aikštės, palaikyti bėgikus plojimais ir palaikymo šūksniais, taip kartu kuriant dar jaukesnę ir fizinį aktyvumą labiau palaikančią bendruomenę. Bėgimą stebėti gali būti įdomu ir linksma, o kartais to pakanka, norint gauti įkvėpimo pačiam pradėti gyventi aktyviau bei sveikiau.