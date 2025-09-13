Galingai finišavusi bėgikė G. Galvydytė pateko į pasaulio čempionato pusfinalį

Bendroje visų atrankos bėgimų įskaitoje G. Galvydytės laikas buvo dvyliktas. Vis dėlto asmeninio rekordo pagerinti nepavyko – jis siekia 4 min. 00,71 sek. ir buvo pasiektas šių metų pradžioje Dubline.
Greičiausiai atrankos varžybose bėgo etiopė Freweyni Hailu, distanciją įveikusi per 4 min. 01,23 sek.
Pusfinalio startas suplanuotas sekmadienį 15.07 val.
Visų lietuvių startai pirmenybėse:
Sekmadienis (rugsėjo 14 d.)
12:40 val. šuolio į aukštį kvalifikacija (dalyvauja Juozas Baikštys)
*13:12 val. disko metimo finalas (gali dalyvauti Ieva Gumbs)
*15:07 val. 1500 m pusfinalis (gali dalyvauti Gabija Galvydytė)
Antradienis (rugsėjo 16 d.)
13:40 val. trišuolio kvalifikacija (dalyvauja Dovilė Kilty)
*14:36 val. šuolio į aukštį finalas (gali dalyvauti Juozas Baikštys)
*16:05 val. 1500 m finalas (gali dalyvauti Gabija Galvydytė)
Trečiadienis (rugsėjo 17 d.)
13:10 val. arba 14:45 val. ieties metimo kvalifikacija (dalyvauja Edis Matusevičius)
14:15 val. 200 m atranka (dalyvauja Gediminas Truskauskas)
Ketvirtadienis (rugsėjo 18 d.)
*13:23 val. ieties metimo finalas (gali dalyvauti Edis Matusevičius)
13:55 val. 800 m atranka (dalyvauja Gabija Galvydytė)
*14:55 val. trišuolio finalas (gali dalyvauti Dovilė Kilty)
*15:02 val. 200 m pusfinalis (gali dalyvauti Gediminas Truskauskas)
Penktadienis (rugsėjo 19 d.)
11:33 val. 100 m barjerinis bėgimas, septynkovė (dalyvauja Beatričė Juškevičiūtė)
12:20 val. šuolis į aukštį, septynkovė (dalyvauja Beatričė Juškevičiūtė)
13:30 val. arba 15:00 val. ieties metimo kvalifikacija (dalyvauja Liveta Jasiūnaitė)
14:30 val. rutulio stūmimas, septynkovė (dalyvauja Beatričė Juškevičiūtė)
*14:45 val. 800 m pusfinalis (gali dalyvauti Gabija Galvydytė)
15:38 val. 200 m bėgimas, septynkovė (dalyvauja Beatričė Juškevičiūtė)
*16:06 val. 200 m finalas (gali dalyvauti Gediminas Truskauskas)
Šeštadienis (rugsėjo 20 d.)
03:00 val. arba 04:35 val. disko metimo kvalifikacija (dalyvauja Mykolas Alekna, Martynas Alekna, Andrius Gudžius)
05:30 val. šuolis į tolį, septynkovė (dalyvauja Beatričė Juškevičiūtė)
13:00 val. ieties metimas, septynkovė (dalyvauja Beatričė Juškevičiūtė)
*15:05 val. ieties metimo finalas (gali dalyvauti Liveta Jasiūnaitė)
15:11 val. 800 m bėgimas, septynkovė (dalyvauja Beatričė Juškevičiūtė)
Sekmadienis (rugsėjo 21 d.)
*13:35 val. 800 m finalas (gali dalyvauti Gabija Galvydytė)
*14:10 val. disko metimo finalas (gali dalyvauti Mykolas Alekna, Martynas Alekna, Andrius Gudžius)
*Jei pateks
