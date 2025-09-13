Į pasaulio čempionato finalą nepatekusi I. Gumbs akcentavo techniką: ramybės trūko

Kvalifikacinį normatyvą (64,00 m) įvykdė penkios sportininkės, o likusios septynios į finalą pateko pagal rezultatą. Paskutinės patekusios disko metikės rezultatas – 62,65 m. I. Gumbs pirmas ir trečias bandymas buvo neįskaitytas, o antruoju įrankį pavyko numesti 58,97 m.
„Sunkiai sekėsi. Dažniausiai dalyvauju A grupėje, tai ruošėmės dalyvauti anksčiau, bet pakliuvau į B grupę. Džiaugiausi, nes startavau paskutinė ir galvojau, kad viskas mano rankose bei galėsiu kažką parodyti, nustebinti. Buvo labai karšta, prakaitas muša, apšilimo daryti beveik nereikėjo. Tiesiog bandai susitvarkyti su technika, bet šiandien nesusitvarkiau su tuo, tai gaila“, – mintimis po kvalifikacijos dalinosi I. Gumbs.
Lietuvė pasidžiaugė atmosfera ir palaikymu, tačiau dar sykį akcentavo techniką ir skubėjimą, kuris sutrukdė atlikti kokybiškus metimus: „Labai smagu dalyvauti, nes visi ploja ir yra geros nuotaikos. Aišku, norėjosi geriau pasirodyti. Skubėjau mesti – čia buvo pagrindinė problema.
Tokiuose čempionatuose norisi pasirodyti kuo geriau, tai stengiesi greičiau viską padaryti ir tada sugriūna technika. Tas ir pakišo koją. Per paskutinį bandymą bandžiau nuraminti save, atsipalaiduoti, bet vis tiek suskubėjau. Atrodo, kad kontroliuoji save, bet tokiose varžybose tu nekontroliuoji savęs. Ramybės trūko.“
Startą A ir B grupėje palyginusi sportininkė teigė, jog galėjo ilgiau išsimiegoti, tačiau temperatūra buvo aukštesnė. Disko metikė pridūrė, kad visos dalyvės turėjo vienodas sąlygas, tačiau vienoms pavyko pasirodyti geriau, o kitoms pritrūko, todėl teks laukti kitos galimybės.
Tai buvo jau trečias lengvaatletės pasaulio čempionatas. 2022 metais Oregone (JAV) lietuvė užėmė 25-ą vietą, 2023 metais Budapešte (Vengrija) iškovojo 14-ą poziciją, o šiemet tikėjosi dar aukštesnės vietos.
Šiemet I. Gumbs dvejose varžybose diską metė toliau nei 61 metras (sezono rekordas – 61,86 m, karjeros rekordas – 64,98 m), tačiau sportininkė neslėpė, jog sezonas lengvas nebuvo: „Sezonas sunkus ir sudėtingas. Atrodo, kad pasiekdavau gerą formą ir rezultatus, bet tada kažkas atsitikdavo. Ir dabar atrodo, kad viskas puikiai, esu pasiruošusi, bet šiuo atveju su galva nesusitvarkiau. Tu visada tikiesi, kad gerai pasirodysi, kad esi stipriausia ir viską moki, bet nebuvo sezonas stabilus, kad duotų papildomo pasitikėjimo.“
Moterų disko metimo finale, kuris vyks sekmadienį 13:12 val., I. Gumbs palaikys visas dalyves. Rugsėjo 20-ąją disko metimo kvalifikacija laukia Mykolo Aleknos, Andriaus Gudžiaus ir Martyno Aleknos. I.
Gumbs jiems palinkėjo sėkmės ir pasidalino savo prognoze: „Tikiuosi, kad jiems seksis geriau. Jie šaunuoliai, manau, kad visus tris pamatysime finale.“
Prieš pasaulio čempionatą lengvaatletė turėjo adaptacinę stovyklą Japonijoje, todėl gailėjosi, kad nepavyko jos vaisių perteikti varžybose: „Stovykloje pripratome prie temperatūros, drėgmės, todėl tikėjausi daug geresnio rezultato. Japonai labai paslaugūs, visada padeda, o tas davė ramybės. Pasiruošimas buvo labai geras, gaila, kad nepavyko to pademonstruoti šiandien.“
Pasaulio čempionate Lietuvai atstovauja 11 lengvaatlečių. Planetos pirmenybės Tolimuosiuose Rytuose vyksta rugsėjo 13–21 dienomis, o varžybas tiesiogiai transliuoja LRT ir portalas „Eurovision Sport“.
Visų lietuvių startai pirmenybėse:
Sekmadienis (rugsėjo 14 d.)
12:40 val. šuolio į aukštį kvalifikacija (dalyvauja Juozas Baikštys)
*13:12 val. disko metimo finalas (gali dalyvauti Ieva Gumbs)
*15:07 val. 1500 m pusfinalis (gali dalyvauti Gabija Galvydytė)
Antradienis (rugsėjo 16 d.)
13:40 val. trišuolio kvalifikacija (dalyvauja Dovilė Kilty)
*14:36 val. šuolio į aukštį finalas (gali dalyvauti Juozas Baikštys)
*16:05 val. 1500 m finalas (gali dalyvauti Gabija Galvydytė)
Trečiadienis (rugsėjo 17 d.)
13:10 val. arba 14:45 val. ieties metimo kvalifikacija (dalyvauja Edis Matusevičius)
14:15 val. 200 m atranka (dalyvauja Gediminas Truskauskas)
Ketvirtadienis (rugsėjo 18 d.)
*13:23 val. ieties metimo finalas (gali dalyvauti Edis Matusevičius)
13:55 val. 800 m atranka (dalyvauja Gabija Galvydytė)
*14:55 val. trišuolio finalas (gali dalyvauti Dovilė Kilty)
*15:02 val. 200 m pusfinalis (gali dalyvauti Gediminas Truskauskas)
Penktadienis (rugsėjo 19 d.)
11:33 val. 100 m barjerinis bėgimas, septynkovė (dalyvauja Beatričė Juškevičiūtė)
12:20 val. šuolis į aukštį, septynkovė (dalyvauja Beatričė Juškevičiūtė)
13:30 val. arba 15:00 val. ieties metimo kvalifikacija (dalyvauja Liveta Jasiūnaitė)
14:30 val. rutulio stūmimas, septynkovė (dalyvauja Beatričė Juškevičiūtė)
*14:45 val. 800 m pusfinalis (gali dalyvauti Gabija Galvydytė)
15:38 val. 200 m bėgimas, septynkovė (dalyvauja Beatričė Juškevičiūtė)
*16:06 val. 200 m finalas (gali dalyvauti Gediminas Truskauskas)
Šeštadienis (rugsėjo 20 d.)
03:00 val. arba 04:35 val. disko metimo kvalifikacija (dalyvauja Mykolas Alekna, Martynas Alekna, Andrius Gudžius)
05:30 val. šuolis į tolį, septynkovė (dalyvauja Beatričė Juškevičiūtė)
13:00 val. ieties metimas, septynkovė (dalyvauja Beatričė Juškevičiūtė)
*15:05 val. ieties metimo finalas (gali dalyvauti Liveta Jasiūnaitė)
15:11 val. 800 m bėgimas, septynkovė (dalyvauja Beatričė Juškevičiūtė)
Sekmadienis (rugsėjo 21 d.)
*13:35 val. 800 m finalas (gali dalyvauti Gabija Galvydytė)
*14:10 val. disko metimo finalas (gali dalyvauti Mykolas Alekna, Martynas Alekna, Andrius Gudžius)
*Jei pateks