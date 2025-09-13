Lrytas Premium prenumerata tik
Su Benino atstovu susitvarkęs V. Gaubas įrašė pirmąjį tašką Lietuvai Daviso taurėje

2025 m. rugsėjo 13 d. 14:09
Šeštadienį Vilniuje prasidėjo Daviso taurės antros grupės mačas, kuriame susitinka Lietuvos ir Benino vyrų rinktinės. Pirmąjį tašką šeimininkams pelnė Vilius Gaubas (ATP-163). 20-metis lietuvis per 1 val. 36 min. 6:3, 7:5 nugalėjo 36-erių Alexį Klegou, kuris neturi ATP reitingo.
Pirmasis setas prasidėjo lygia kova – po keturių geimų rezultatas buvo 2:2. Šeštajame geime V. Gaubas laimėjo varžovo padavimus ir įgijo persvarą (4:2). Aštuntajame geime jis neišnaudojo dviejų „set pointų“, bet devintajame užtikrintai užbaigė setą – 6:3.
Antrajame sete scenarijus kartojosi: pradžioje rezultatas buvo lygus (2:2), vėliau lietuvis dar kartą laimėjo varžovo padavimus (3:2) ir devintajame geime susikūrė tris „match pointus“ (40:0). Tačiau A. Klegou juos atlaikė ir netgi sugebėjo išlyginti rezultatą (5:5) ir trumpam atgaivino intrigą. Vis dėlto V. Gaubas iškart „sausai“ laimėjo varžovo padavimus, o tada užsitikrino ir antrą setą – 7:5.
Lietuvos rinktinė išsiveržė į priekį 1:0. Antrojoje vienetų dvikovoje į kortą  žengs Edas Butvilas (ATP-234), jo priešininkas – nereitinguotas Patrickas Agbo-Panzo.
Lietuvos-Benino dvikovos nugalėtojai kitų metų pradžioje žais Daviso taurės pirmos grupės atkrintamųjų etape.
