Su favorito statusu susitvarkyti turėjęs V. Gaubas: „Daviso taurėje niekados negalima pasitikėti reitingu“

Pirmoje rinktinių akistatoje pirmoji Lietuvos raketė 6:3, 7:5 įveikė reitingo neturintį 36-erių Alexį Klegou.
Mačo pradžia šiauliečiui nebuvo itin lengva. Rezultatas buvo lygus 2:2, o A. Klegou turėjo „break point’ą“ lietuvio padavimų metu.
Visgi susigriebęs V. Gaubas išsaugojo savo padavimus ir be didesnio vargo laimėjo pirmąjį setą 6:3.
Tačiau antrajame sete lietuvis vėl susidūrė su sunkumais. Dešimtajame geime 5:4 pirmavęs šiaulietis turėjo tris galimybes laimėti mačą, tačiau nepasinaudojo savo progomis ir kovą dar kurį laiką užsitęsė.
Įpykęs Vilius laimėjo du sekančius geimus ir šventė pergalę. Po mačo lietuvis neneigė, jog favorito etiketė sukėlė papildomo spaudimo.
„Visi tikėjosi pergalės ir žinoma, jos tikėjausi ir aš, – atvirai kalbėjo V. Gaubas. – Bet kuomet yra tokie lūkesčiai atsiranda natūralus spaudimas ir kartais sunku su juo susitvarkyti. Šiandien buvo ypatingai sunku, bet kadangi įdėjau daug darbo į tai, žinau įrankius kuriuos galiu naudoti tuo. O Daviso taurėje niekados negalima pasitikėti reitingu, nes čia vyksta stebuklai.“
Viso mačo metu lietuvį audringai palaikė ir Vilniuje susirinkę tautiečiai. Pasak tenisininko, tai kartais suteikia papildomo spaudimo, o su juo padeda tvarkytis visa komanda.
„Nesumeluosiu, jaudulio visuomet būna daug. Tačiau žinau, ką turiu daryti, kad nusiraminti. Yra labai stiprus užnugaris, pakalbėjau, rėmiausi pasiūlytais dalykais ir nusiraminau. O gale sakyčiau ne tiek įtampa, kiek pradėjau rizikingai žaisti, nes patikėjau, kad pergalė jau yra“, – teigė V.Gaubas.
– O kaip pavyksta nusiraminti? – Lrytas paklausė tenisininko.
– Yra visokie kvėpavimo pratimai, minčių nukreipimai. Dažnai būna, kad kai jau esi arti pergalės, pradėti galvoti apie ją, kas bus po jos ar panašiai. Reikia pradėti galvoti apie kitą dalyką. Nėra lengva, bet kai daug treniruojiesi – išmoksti.
– Kai turėjai tas galimybes laimėti mačą, bet pralaimėjai geimą, ar jau buvai pagalvojęs apie pergalę?
– Be abejo, buvau pagalvojęs, bet visą laiką kovojau su savimi ir galų gale laimėjai. Gerai, kad sekančiame geime pavyko nugalėti, nes varžovas sakyčiau buvo neparankus. Visada kovojo ir matėsi, kad visada stengėsi ir žaidė kiekvieną tašką.
– Kiek sudėtinga pasiruošti varžovui, kuris nežaidžia profesionaliuose turnyruose?
– Ypatingai sunku. Net per tą 5 minučių apšilimą stengiausi žiūrėti, kur jis geriau, švariau muša, kur turi daugiau pasitikėjimo. Pradžioje labai stengiausi skaityti jo žaidimą ir gal dėl to buvau toks pasimetęs, nes per daug žiūrėjau į varžovą. Tenise svarbiausia žiūrėti į save.
