Varžovą sutriuškinęs E. Butvilas turėjo ypatingą padėką V. Gaubui

Edas kovą pasitiko kaip akivaizdus mačo favoritas. Metais vyresnis Benino tenisininkas neturi reitingo ir visi tikėjosi tik lietuvio pergalės.
Pasak E. Butvilo, tokiose kovose „nurašyti“ tenisininkai gali žaisti aukščiau savo galimybių ribų.
„Mintys geros. Svarbiausia iškovojau antrą pergalę. Toks tikslas ir buvo, jį įvykdžiau. Nelengva žaisti tokius mačus, visuomet yra jaudulys, o jie neturi ko prarasti ir žaidžia savo geriausią tenisą“, – teigė lietuvis.
Po pirmosios dienos Lietuvos rinktinė pirmauja 2:0 prieš Benino komandą.
Pirmoji Lietuvos raketė Vilius Gaubas (ATP-163) kur kas sunkiau, 6:3, 7:5 įveikė taip pat reitingo neturintį 36-erių Alexį Klegou.
Po pergalės E. Butvilas pripažino, jog anksčiau iškovota Viliaus pergalė nuėmė dalį jaudulio ir pats klaipėdietis jau užtikrintesnis galėjo žengti į kortą.
„Gal šiek nuima jaudulio, – svarstė Edas. – Vieną tašką jau turėjome, gal kažkiek lengviau antram nueiti žaisti.“
Pasak antrosios Lietuvos raketės tokiuose mačuose neįmanoma atlaidžiau pažiūrėti į varžovo reitingą, kadangi Daviso taurėje žaidžiama ne sau, o visai šaliai.
„Visuomet yra fokusas ateiti į kiekvieną mačą ir jame atiduoti visą save bei daryti tai, ką darau geriausiai. O mes dar žaidžiame Lietuvai, ne sau, tad atsakomybės dar daugiau“, – kalbėjo E. Butvilas.
