Žingsnis iki pergalės: E. Butvilas lengvai įveikė Benino atstovą

Pirmajame sete lietuvis nesusidūrė su didesniu pasipriešinimu – jis pasinaudojo varžovo klaidomis ir realizavo tris „break pointus“, tuo tarpu P. Agbo-Panzo nesugebėjo sėkmingai atremti E. Butvilo padavimų ir pirmas setas baigėsi 6:1 E. Butvilo pergale.
Antrasis setas buvo kiek konkurencingesnis. Ketvirtajame geime E. Butvilas pirmavo 40:0, tačiau nepavyko realizuoti trijų „break pointų“ iš eilės. Šeštajame geime, nors lietuvis buvo atsilikinėjęs 0:40 varžovo padavimų metu, jis pelnė penkis taškus be atsako, taip perimdamas iniciatyvą šiame sete (4:2), bei galiausiai užtikrintai laimėdamas ir antrąją mačo dalį 6:2.
Lietuvos rinktinė prieš Beniną dabar jau pirmauja 2:0.
Po pirmo vienetų susitikimo Tarptautinė teniso federacija įteikė specialų apdovanojimą Ričardui Berankiui. Jis tenisininkui atiteko už atstovavimą savo šaliai Daviso taurės varžybose.
Š. Kulnys nominavo R. Berankį dvejetų susitikimui, tačiau ar jis jame pasirodys, bus sprendžiama šeštadienį vakare.
„Dėl nugaros traumos be turnyrų praleidau turbūt 5 savaites. Šiomis dienomis treniravausi jau pakankamai intensyviai, visgi sprendimą dėl mano žaidimo priimsime po šeštadienio mačų“, – pasakojo R. Berankis.
Lietuvos-Benino dvikovos nugalėtojai kitų metų pradžioje žais Daviso taurės pirmos grupės atkrintamųjų etape.
