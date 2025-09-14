Beisbolo mačo metu – didžiulis skandalas: įsiutusi moteris iš vaiko atėmė kamuoliuką

Filadelfijos „Phillies“ dvikovos su Majamio „Marlins“ metu po Harrisono Baderio home run'o „LoanDepot Park“ stadione kilo sąmyšis – įniršusi moteris iš vaiko atėmė beisbolo kamuoliuką.
Iki šiol neidentifikuota moteris po žaidėjo sėkmingo smūgio bandė tribūnoje paimti kamuoliuką, kai jį pagriebė vyras ir nunešė savo sūnui. Netrukus moteris pribėgo prie jų ir pradėjo ant jų šaukti, kol galiausiai vyras nusileido ir iš sūnaus rankų paėmęs kamuoliuką jį atidavė įsiutusiai „Phillies“ fanei.
Rungtynių epizodas sulaukė didžiulio socialinių tinklų dėmesio. Žmonės bandė išsiaiškinti moters tapatybę. Proceso metu net buvo paskleistų netikrų gandų apie tai, jog ji neva buvo atleista iš darbo.
„Ji tiesiog rėkė į mano ausį „čia mano kamuoliukas“, labai garsiai. Pašokau ir maniau: „Kodėl tu čia? Eik šalin“, – vietinei NBC televizijai sakė epizodo herojumi netikėtai tapęs Drew Feltwellas.
Galiausiai berniukui buvo atsilyginta. „Phillies“ žaidėjas H.Baderis susitiko su vaiku ir įteikė jam pasirašytą beisbolo lazdą. Taip pat berniukui atiteko ir komandos atributikos bei beisbolo kamuoliukas.
„Camping World“ kompanijos vadovas Marcusas Lemonis šeimai taip pat pažadėjo į didžiausią metų MLB sezono renginį – „World Series“ –bei naujutėlį kemperį.
Žymusis epizodas: