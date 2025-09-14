Danijoje pasiektas naujas Lietuvos pusmaratonio rekordas

Bėgimo klubo „Love Streams Running“ narys ir treneris G. Valinčius sekmadienį Kopenhagoje pusę maratono nubėgo per 1 val. 3 min. ir 27 sek. bei užėmė 21-ąją vietą. Tai buvo G. Valinčiaus debiutas pusės maratono varžybose.
R. Kančiui nuo 2020 metų priklausęs Lietuvos rekordas buvo 22 sek. lėtesnis – 1:03:49 val.
„Buvau sau pasakęs, kad būsiu laimingas išbėgdamas visą distanciją 3:00–3:05 tempu, kas yra tarp 63 su puse – 65 minučių. Pavyko subėgti 3:01 tempu, tad įvykdžiau geriausiai, kiek buvau sau nusistatęs ir esu labai laimingas. Tikrai nesitikėjau rekordo pirmam kartui, tai turėjo būti susipažinimas su distancija.
Labai džiaugiuosi, kad be didelio plano, be specialaus pasirengimo ir ne idealiomis sąlygomis pavyko bėgti taip puikiai. Tikrai dar norėsiu pakartoti pusę maratono jam labiau pasirengus. Jausmas toks, kad dar pats nežinau, ką padariau, nelabai suvokiu. Savo debiute be didelio pasirengimo pasiekti nacionalinį rekordą yra labai smagu, labai gera indikacija ir puikios emocijos“, – po finišo džiaugėsi G. Valinčius.
Kopenhagoje nugalėjo Kenijos atletas Nicholas Kipkokiras (58:23 min.), o Kenijos sportininkai čia užėmė pirmas 6 pozicijas.
„Labai norėjau, kad nelytų ir per apšilimą nelijo, bet likus kelioms minutėms iki mūsų išvedimo pradėjo lyti ir lijo nuo pat pradžių, prieš startą buvo net šaltoka, bet nuotaika buvo gera.
Pirmus 5 km išbėgau su moterų lyderių grupe, jos bėgo su „paceriu“, kuris taikė į 64 min. laiką. Bėgau su laikrodžiu, bet išjungęs funkciją, kuri kas kilometrą nuima laiką, todėl tikslaus tempo nežinojau. Pradžioje bėgau su vienu „paceriu“, kuris man pasakė, kad taiko į 65 min. finišo laiką, pagalvojau, kad man per lėtai. Pasivijau greitesnius, bėgau su jais 5 km, bet jie bėgo greičiau nei reikėjo, 3:00 tempu.
Tada iš grupės atsiskyrė keli žmonės, pagalvojau, kad tie 5 km man buvo lengvi, ėmiau bėgti su jais, kiek rizikavau. Bet mėgavausi bėgimu, nors ir lijo bei buvau visas šlapias, vis tiek buvo smagu ir gera. Po 10 km pamačiau tarpinį laiką, buvo gal 30:13 min., supratau, kad bėgu geru tempu, o tai davė energijos impulsą ir iki 13 km bėgau tikrai gerai.
Tada pajaučiau pirmą sunkumą ir pagalvojau, kad teks sulėtėti, bet pasivijo du britai, dar keli bėgikai ir įnešė man naujos energijos. Užsikabinau už jų, bėgau kartu ir net pagreitėjau šiek tiek. Bėgome grupėje, vienas po kito atkrito nuo grupės kiti, o aš kilau pozicijomis ir motyvacija tik kilo. Kilometrai sukosi, sugebėjau net ir pagreitėti, iš mūsų grupės atbėgau antras ir buvau labai patenkintas“, – apie varžybų eigą pasakojo G. Valinčius.
Bėgikas šiais metais pagerino jau antrąjį Lietuvos rekordą. Sausio mėnesį jis Valensijoje pagerino 10 km plentu Lietuvos rekordą (28:44 min.), kuris net 20 metų iki tol priklausė Mindaugui Pukštui (29:28).
G. Valinčiaus treneris Jonas Žakaitis sako, kad susipažinimas su pusės maratono distancija pavyko bei pasakoja apie pasirengimą šiam bėgimui.
„Kalbą apie galimą rudens pusmaratonį pradėjome jau gal prieš metus, o tikslas buvo padaryti neįpareigojantį, bet smagų sezono pradžios startą, su mintimi pažiūrėti, kaip jam sekasi ilgesnės distancijos. Giedriui tikrai nebuvo keliamas tikslas pagerinti šį rekordą. Kas svarbiausia, kad jis į šias varžybas vyko po pertraukos, sportuodamas struktūruotai, bet labai lengvu režimu tik pora savaičių. Jis dabar tikrai nėra piko formos.
Kol kas atrodo, kad kuo distancija yra ilgesnė – tuo jam geriau sekasi. Tai rodė ir sporto universitete atlikti tyrimai, kurio duomenys rodė, kad jo arkliukas ir fiziologiškai, ir kitaip yra ilgesnės distancijos. Labai džiugu, jokiu būdu nemenkinant ankstesnio pasiekimo, kad pavyko pagerinti rekordą be specialaus pasirengimo ir piko formos. Tai rodo, kad ateityje Giedrius gali labai smarkiai pastumti šią ribą į priekį“, – teigė J. Žakaitis