Didžiulio susidomėjimo bokso kovoje – C. Alvarezo pralaimėjimas, tačiau įspūdingas piniginis prizas

2025 m. rugsėjo 14 d. 09:07
Lrytas.lt
Bokso pasaulis turi naują supervidutinio svorio čempioną. Po didžiulio ažiotažo susilaukusios kovos Terence'as Crawfordas įveikė Canelo Alvarezą.
Viena didžiausių boksų žvaigždžių laikomas 35-erių C.Alvarezas ir dar nė karto savo karjeroje bokso ringe per 41 kovą nepralaimėjęs 37-erių T.Crawfordas kovėsi visus 12 raundų, po kurių nugalėtoją Las Vegaso „Allegiant“ stadione nusprendė teisėjai.
Vienas teisėjas kovą išsprendė 116-112 amerikiečio naudai, kiti du – 115-113. Vienbalsiu sprendimu kovą laimėjo T.Crawfordas.
Dviejų boksininkų kovą stebėjo visas sąrašas žvaigždžių: legendinis boksininkas Mike'as Tysonas, režisierius Markas Wahlbergas, aktorius Jasonas Stathamas, populiarus turinio kūrėjas MrBeast, komikas Dave'as Chapelle, WNBA krepšininkė Angel Reese, aktorė Sofia Vergara, ir kiti.
37-erių T.Crawfordas po kovos atsisakė kalbėti apie pasitraukimą iš ringo.
„Kaip esu sakęs anksčiau, nežinau. Turiu prisėsti su savo komanda ir mes apie tai pasikalbėsim“, – po dvikovos sakė jis.
Nepaisant pralaimėjo C.Alvarezas už kovą tam tikrų žiniasklaidos priemonių teigimu susižers net 150 milijonų JAV dolerių. Nors suma nėra patvirtinta, ji viršija 100 milijonų. T.Crawfordas tuo tarpu gaus žymiai mažesnę sumą – skelbiama suma svyruoja nuo 10 iki 50 milijonų.
