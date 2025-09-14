Lrytas Premium prenumerata tik
Dviems lietuviams sekmadienis buvo nesėkmingas – abu nepateko į rungčių finalus

2025 m. rugsėjo 14 d. 16:39
Gabijai Galvydytei patekti į 1500 metrų bėgimo rungties finalą pasaulio lengvosios atletikos čempionate nepavyko.
Nors 25-erių lietuvė Tokijuje vykstančiose pirmenybėse ir pademonstravo geresnį rezultatą nei šeštadienį vykusiame bėgime (4:01.79 palyginus su 4:02.81), ji pirmajame pusfinalio bėgime liko aštunta.
Iš kiekvieno pusfinalio į finalą pateko šešios geriausios bėgikės. Galutinėje įskaitoje lietuvė likoa 14-a.
Į finalą prasibrauti nepavyko ir kitam lietuviui, šuolininkui į aukštį Juozui Baikščiui.
27-erių sportininkas peršoko 2,15 metro aukštyje iškeltą kartelę, tačiau 2,21 metro aukštis jau jam nepakluso. Kvalifikacinė riba buvo iškelta į 2,30 metro aukštį, tačiau į finalą pateko ir 13 sportininkų, įveikusių 2,25 metro aukštį.
