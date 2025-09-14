Paaiškėjo naujieji Lietuvos cross country čempionato nugalėtojai

Kova dėl titulų tęsėsi iki pat finišo, nes šiame etape pirmoms aštuonioms pozicijoms buvo skiriami papildomi skatinamieji taškai.
85 klasėje lyderiavęs Ernestas Liepis, dar neatsigavęs po traumų, finišavo pakankamai aukštai, kad užsitikrintų per sezoną užkovotą čempiono vardą. E14+ klasėje triumfavo Dovydas Aistis Šikšnys, kuris, kaip ir prieš savaitę motokroso čempionate, dar kartą pasidabino čempiono titulu. Moterų įskaitoje čempione tapo Deimantė Černegaitė.
Didžiausia drama užvirė E40+ klasėje. Etapą laimėjęs Leon Kozlovskis taškais susilygino su Mindaugu Daugėla, tačiau dėl daugiau aukštų vietų sezono metu iškovojo čempiono titulą. E50+ klasėje po keturių etapų pirmavęs Danielius Žoštautas nedalyvavo lemiamose varžybose, tad čempiono laurai atiteko Gintautui Igariui.
Quad klasėje netikėtą šuolį padarė Gediminas Volkavičius: laimėjęs etapą ir surinkęs papildomų taškų, jis iš trečios vietos bendroje įskaitoje pakilo tiesiai į čempiono poziciją. Tuo tarpu Quad ATV klasėje emocijų netrūko – po sunkios ligos į startą stojo Daividas Rudokas. Jam reikėjo trečios vietos, kad išlaikytų sezono lyderio poziciją, ir tai pavyko.
Kai nugalėtojai ir čempionai – skirtingi
E1 klasėje paskutiniame etape triumfavo Džiugas Kazakevičius, tačiau čempiono titulą ketvirtą kartą iš eilės iškovojo Domas Butkus.
„Šiame etape visai nepavargau, nors trečiame rate pavedė motociklas tiek iš variklio, tiek iš ratų pusės. Tai šiandien nepasisekė, bet praėjusius etapus viskas buvo puikiai. Šių metų tikslai tikrai yra pasiekti“, – įspūdžiais dalijosi D. Butkus.
Galingiausioje Enduro klasėje etapo nugalėtoju tapo Nerimantas Jucius, tačiau vos vieno taško persvara čempiono titulą iškovojo pirmą kartą Cross Country čempionate dalyvavęs Dovydas Karka. Jei jis būtų finišavęs trečias, čempiono vardas būtų likęs nepasiektas. Trečią vietą bendroje įskaitoje užėmė Arminas Jasikonis.
„Šis etapas buvo itin sunkus, pusę varžybų važiavau pirmas, bet turėjau nesėkmingą sustojimą, kuriame sugaišau labai daug laiko ir aplenkė mane Nerimantas ir Domas. Bet išvažiavęs nusiteikiau, kad juos pasivysiu ir ratas po rato, kiekvieną metrą bandžiau išnaudoti ir pasivijau Nerimantą. O paskutiniame rate sugedo amortizatorius. Bet sezonas puikus, ačiū Nerimantui už kovą“, – džiaugėsi čempionas D. Karka.
Open klasėje drama tęsėsi iki paskutinių taškų – techninių problemų turėjęs Šarūnas Matutis vos vienu tašku aplenkė etapo nugalėtoją Liutaurą Maciulevičių ir tapo čempionu.
Visi „2025 m. moto-centras.lt Lietuvos Cross Country čempionato ir taurės“ rezultatai paskelbti Lietuvos motociklų sporto federacijos svetainėje. Oficialūs čempionų apdovanojimai vyks lapkričio 29 dieną per metinę LMSF šventę.
Čempionato penktojo etapo rezultatai:
Enduro: Nerimantas Jucius, Dovydas Karka, Karolis Varnauskas
Open: Liutauras Maciulevičius, Radoslav Baranovski, Justinas Juškevičius
E1: Džiugas Kazakevičius, Domas Butkus, Saimonas Vespenderis
85: Mykolas Misiūnas, Grigas Saukaitis, Ernestas Liepis
E14+: Dovydas Aistis Šikšnys, Nedas Škėma
E40+: Leon Kozlovskis, Mindaugas Daugėla, Mindaugas Sakalauskas
Quad Open: Gediminas Volkavičius, Robert Jankelevič, Nikolaj Andrusov
Komandos: Energus moto komanda, UtenaRacingSchool.lt, Mobili linija – MSK Kirai
