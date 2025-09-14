Vilniaus maratone – naujovės ir rekordiniai dalyvių skaičiai

Lietuvos maratono čempionatas
„Swedbank Vilniaus maratono“ metu vyksta ir uždaras Lietuvos maratono čempionatas. Į šį titulą gali pretenduoti tik Lietuvos respublikos piliečiai, turintys lengvosios atletikos licenciją, išklausę antidopingo kursus. Prestižinėje maratono distancijoje nugalėtojais tapo Lukas Tarasevičius, 42,195 km įveikęs per 2:28:32 ir Modesta Bužerytė, tą pačią distanciją nubėgusi per 2:55:31.
Antrą vietą maratono distancijoje užėmė nugalėtojo komandos draugas Modestas Dirsė, trasą įveikęs per 2:28:49. Trečią vietą vyrų grupėje iškovojo Andrej Jegorov, trasoje praleidęs 2:31:44. Moterų grupėje antrą ir trečią vietas dalinosi sesės dvynės, kartu finišo liniją kirtusios per 2:57:36. Praėjusių metų čempionė Milda Eimontė buvo žingsniu priekyje savo sesers, Monikos Bytautienės.
Iš viso maratono distancijoje šiais metais varžėsi daugiau nei 1900 dalyvių – toks rekordinis dalyvių skaičius Vilniuje ryžosi įveikti ilgiausią distanciją.
Pusmaratonio rezultatai ir dar vienas rekordas
Pusės maratono distancijos nugalėtojais šiais metais tapo Lietuvos bėgimo žvaigždė Remigijus Kančys (1:11:01) ir Vaida Žūsinaitė– Nekriošienė (1:16:01). Neįtikėtinas nugalėtojos taro moterų rezultatas buvo ir trečias rezultatas tarp visų pusmaratonio distancijos dalyvių.
Antrą vietą užėmė orientavimosi sporto atstovas Vilius Aleliūnas, pusmaratonio distanciją įveikęs per 1:11:05. Moterų kategorijoje antrą vietą užėmė Laura Jegelevičiūtė, 21,098 km nubėgusi per 1:20:52. Trečiąją vietą iškovojo Matas Gedžiūnas (1:16:32) ir Viktorija Varnagirytė (1:23:48).
Iš viso pusmaratonio distancijos varžybose dalyvauti ryžosi daugiau nei 3400 dalyvių – taip pat, kaip maratono distancijoje, tokio dalyvio skaičiaus per 22–ejus metus sostinė dar nematė. Tai net 400 daugiau dalyvių, nei 2024 m.
Kitų distancijų lyderiai
10 km distancijos greičiausiems dalyviams taip pat atiteko nugalėtojų prizai: lyderiais užtikrintai tapo Erik Černiavski (33:06) ir Danielė Šatikaitė (36:20).
10 kilometrų distancijoje lyderius vijosi ir antrą vietą užėmė Rimvydas Alminas (33:54) ir Emilija Srėbaliūtė (39:04). Trečioje vietoje liko Darius Sadeckas (34:12) ir Rūta Jazepčikienė (39:58).
5 kilometrų distancijoje šiandien geriausiai pasirodė Aivaras Čekanavičius, trumpiausią distanciją įveikęs per 16 min. 17 sek. Antrą kartą šiandien ant aukščiausio apdovanojimų laiptelio stojo Vaida Žūsinaitė-Nekriošienė, trasą įveikusi per 17 min. 09 sek. Antrą vietą užėmė bėgikas iš Lenkijos Lukasz Wozniak (16 min. 28 sek.) ir triatlonininkė Liepa Tamutytė (18 min. 51 sek.).
Trečioji vieta kaip ir pernai atiteko Aldui Mačerniui (16 min 37 sek.) bei Rugilei Zaleckaitei (18 min. 58 sek.).
Renginys atsinaujino, sulaukta rekordiškai daug bėgikų
Bendras „Swedbank Vilniaus maratono“ dalyvių skaičius šiemet perlipo net 13700.
„Įkvepia, kad jau pirmaisiais mūsų partnerystės su maratonu metais renginys atsinaujino, paaugo ir pasiekė naujų rekordų. Maratonas tampa reiškiniu, telkiančiu bendruomenę, kuriai svarbus aktyvus, sveikas gyvenimo būdas ir įtrauktis. Toliau sieksime būti žingsniu priekyje, skatindami iniciatyvas, kurios stiprina žmonių fizinę, emocinę ir finansinę sveikatą – esminius tvirtos visuomenės elementus“, – teigia Inga Skisaker, „Swedbank“ vadovė.
Šių metų renginyje dalyviai galėjo įveikti 5 skirtingas bėgimo trasas – distancijų ilgis siekė nuo 200 metrų vaikų nuo 2 metų bėgimo iki maratono – 42,195 km. Pirmą kartą renginio istorijoje buvo galima rinktis ir „Swedbank“ iniciatyva įtrauktą ėjimo trasą (3 km), į kurią užsiregistravo daugiau nei 700 dalyvių. Taip didinama įtrauktis, o kartu pirmieji žingsniai ėjimo trasoje gali būti įkvėpimas bėgimo distancijoms ateityje.
„Turime kuo didžiuotis – kartu su naujuoju Vilniaus maratono pagrindiniu partneriu „Swedbank“ prisidedame prie sparčiai augančios, aktyvios ištvermės sporto bendruomenės. Ilgiausiose maratono ir pusmaratonio distancijose užfiksuoti visų laikų dalyvių skaičių rekordai rodo, jog Vilnius – patraukli kelionės kryptis ir vis labiau populiarėjantis ankstyvo rudens starto pasirinkimas.
Dėkojame kiekvienam bėgikui, ėjikui, žiūrovui, savanoriui ir partneriui, prisidėjusiam prie augančio renginio ir dar vienos didžiausios Lietuvoje bėgimo šventės sukūrimo“, – sako maratono organizatorius, VšĮ „Tarptautinis maratonas“ direktorius Gediminas Pajėda.