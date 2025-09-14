Lrytas Premium prenumerata tik
Vos 46-erių rastas negyvas garsus boksininkas Ricky Hattonas

2025 m. rugsėjo 14 d. 15:05
Lrytas.lt
Dieną po istorinės kovos tarp Canelo Alvarezo ir Terence'o Crawfordo bokso fanus pasiekė skaudi žinia – anksti rytą buvo rastas negyvas buvęs boksininkas Ricky Hattonas.
„Galima patvirtinti, kad radome kūną adresu Bowclare Road gatvėje 6:45 ryte, – pranešime teigė Mančesterio policija. – Mirtis nėra traktuojama kaip įtartina.“
Vos 46-erių iš pasaulio pasitraukęs R.Hattonas buvo daugkartinis pasaulio superlengvo svorio čempionas. Kovose jis boksavosi ir su legendiniais Manny Pacquiao ir Floydu Mayweatheriu.
Prieš kovą su F.Mayweatheriu 2007-aisiais „hitmeno“ pravardę turėjęs R.Hattonas buvo nė karto nepralaimėjęs per 43 kovas.
Britas boksininko karjerą baigė 2012-aisiais, vėliau karjerą tęsęs kaip kovų rinkodaros atstovas ir treneris.
Po boksininko mirties užuojautą jam pareiškė ir britų boksininkas Tysonas Fury: „Amžiną atilsį legendai Ricky Hattonui. Ricky Hattonas toks bus tiek vienas.“
