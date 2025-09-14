Lrytas Premium prenumerata tik
Vos du geimus Beninui pralaimėję lietuviai užtikrintai laimėjo Daviso taurės dvikovą

2025 m. rugsėjo 14 d. 13:22
Lrytas.lt
Viliaus Gaubo (ATP-163) ir Nedo Butvilo (ATP-234) duetas dvejetų mače pralaimėjo vos du geimus ir 6:0, 6:2 sutriuškino Benino atstovus.
Lietuviai nugalėjo ATP pasauliniame reitinge nereitinguotus Patricką Agbo-Panzo ir Sodicką Noudogbessį.
Pirmąjį geimą Benino atstovai laimėjo tik antrojo seto pradžioje, kai lietuviai sete jau pirmavo 2:0.
Bendroje kovo lietuviai Beniną nugalėjo 3:0 ir pateko į atkrintamąsias antrosios pasaulio grupės rungtynes, kur įveikus oponentus Lietuva patektų į pirmąjį divizioną.
Ketvirtajame mače buvo numatyta, kad Vilius Gaubas žais su P.Agbo-Panzo, tačiau Lietuvos sudėtyje jau iškovojus pergalę įvyko pokytis – ketvirtajame mače šaliai mače atstovaus Pijus Vaitiekūnas.
Daviso taurės kito sezono burtai bus traukiami rugsėjo 23 dieną.
Vilius GaubasEdas ButvilasDaviso taurė
