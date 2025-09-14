Vos du geimus Beninui pralaimėję lietuviai užtikrintai laimėjo Daviso taurės dvikovą

Lietuviai nugalėjo ATP pasauliniame reitinge nereitinguotus Patricką Agbo-Panzo ir Sodicką Noudogbessį.
Pirmąjį geimą Benino atstovai laimėjo tik antrojo seto pradžioje, kai lietuviai sete jau pirmavo 2:0.
Bendroje kovo lietuviai Beniną nugalėjo 3:0 ir pateko į atkrintamąsias antrosios pasaulio grupės rungtynes, kur įveikus oponentus Lietuva patektų į pirmąjį divizioną.
Ketvirtajame mače buvo numatyta, kad Vilius Gaubas žais su P.Agbo-Panzo, tačiau Lietuvos sudėtyje jau iškovojus pergalę įvyko pokytis – ketvirtajame mače šaliai mače atstovaus Pijus Vaitiekūnas.
Daviso taurės kito sezono burtai bus traukiami rugsėjo 23 dieną.
Vilius GaubasEdas ButvilasDaviso taurė
