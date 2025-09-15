„Futures“ paplūdimio tinklinio turnyre Lenkijoje – istorinis lietuviškas finalas

Ryte vykusiame pusfinalyje Ariana Rudkovskaja ir Skalvė Križanauskaitė 2-0 (21:13, 21:16) nugalėjo rumunes Francescą Alupei ir Beatą Vaidą, o Erika Kliokmanaitė ir Ieva Vasiliauskaitė 2-0 (30:28, 21:18) palaužė vengres Stefanią Kun ir Lillą Villam. Taip pirmą kartą „Beach Pro Tour“ turnyrų istorijoje finale tarpusavyje žaidė dvi Lietuvos poros.
Po labai gražaus ir atkaklaus finalo A. Rudkovskaja ir S. Križanauskaitė išplėšė pergalę 2-1 (15:21, 26:24, 15:10) ir pirmą sykį tapo „Futures“ turnyro nugalėtojomis.
Patyrusi E. Kliokmanaitė su I. Vasiliauskaitei sėkmingiau pradėjo finalą ir laimėjo pirmą setą. Antrajame sete jos pirmavo 18:16 ir buvo visai arti laimėto mačo. Visgi tuomet kovingosios A. Rudkovskaja ir S. Križanauskaitė sugebėjo išlyginti rezultatą, o vėliau ir laimėti dramatišką setą.
Trečiajame sete A. Rudkovskaja ir S. Križanauskaitė gana greitai įgijo keleto taškų pranašumą ir iniciatyvos iš savo rankų nebepaleido.
Už pergalę turnyre A. Rudkovskajai ir S. Križanauskaitei atiteko 400 pasaulio reitingo taškų. E. Kliokmanaitei ir I. Vasiliauskaitei teko tenkintis 360 taškų.