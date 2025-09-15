A. Duplantis jau 14 kartą pagerino pasaulio rekordą

Japonijoje vykstančiame lengvosios atletikos pasaulio čempionate švedas įveikė 6.30 metrų aukštį.
Už kiekvieną kartą pagerintą pasaulio rekordą sportininkas gauna po 100 tūkst. JAV dolerių.
Pasatrąjąį kartą 25-erių sportininkas pasaulio rekordą gerino prieš kiek daugiau nei mėnesį, kuomet Vengrijoje įveikė 6.29 m aukštį.
Pirmą kartą kartą A. Duplantis pasaulio rekordą pagerino 2020 metų vasario mėnesį, kuomet įveikė 6.17 m ribą.
Švedas trečią kartą tapo pasaulio čempionu.
Sidabras atiteko graikui Emmanouiliui Karaliui (6 m), o bronza – australui Kurtisui Marschallui (5.95 m).
Armandas Duplantisšuolis su kartimipasaulio rekordas
Rodyti daugiau žymių