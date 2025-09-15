Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SportasKitos naujienos

A. Duplantis jau 14 kartą pagerino pasaulio rekordą

2025 m. rugsėjo 15 d. 16:57
Lrytas.lt
Šuolio su kartimi legenda Armandas Duplantis jau 14 kartą pagerino pasaulio rekordą ir trečią kartą tapo planetos čempionu.
Daugiau nuotraukų (7)
Japonijoje vykstančiame lengvosios atletikos pasaulio čempionate švedas įveikė 6.30 metrų aukštį.
Už kiekvieną kartą pagerintą pasaulio rekordą sportininkas gauna po 100 tūkst. JAV dolerių.
Pasatrąjąį kartą 25-erių sportininkas pasaulio rekordą gerino prieš kiek daugiau nei mėnesį, kuomet Vengrijoje įveikė 6.29 m aukštį.
Pirmą kartą kartą A. Duplantis pasaulio rekordą pagerino 2020 metų vasario mėnesį, kuomet įveikė 6.17 m ribą.
Švedas trečią kartą tapo pasaulio čempionu.
Sidabras atiteko graikui Emmanouiliui Karaliui (6 m), o bronza – australui Kurtisui Marschallui (5.95 m).
Armandas Duplantisšuolis su kartimipasaulio rekordas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.