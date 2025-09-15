Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Europos jaunių paplūdimio tinklinio čempionate Lietuvos merginos – 7-os, vaikinai – 13-i

2025 m. rugsėjo 15 d. 12:48
​Italijoje pasibaigusiame Europos jaunių (iki 18 metų) paplūdimio tinklinio čempionate gana solidžiai pasirodė abi Lietuvos komandos.
Merginų turnyre aukštą septintą vietą tarp 32 duetų užėmė Barbora Rakauskaitė ir Mėja Gurčiūtė.
Turnyras mūsiškėms prasidėjo nelengvai – D grupės starte jos 2–0 (21:18, 21:19) nugalėjo slovėnes Neją Ferdin ir Anją Potočnik, bet vėliau sekė du pralaimėjimai: 1–2 (15:21, 21:19, 10:15) čekėms Nelai Kinterovai ir Emai Sebovai bei 0–2 (14:21, 14:21) – italėms Sofiai Bruzzone ir Violai Durand.
Užėmusios trečią vietą grupėje, lietuvės prasibrovė į atkrintamąsias varžybas, kur pasiekė dvi gražias pergales.
Pirmajame atkrintamųjų varžybų rate B. Rakauskaitė ir M. Gurčiūtė 2–0 (21:12, 21:19) įveikė estes Martą-Mią Ploomipuu ir Hannemai Hanimagi, o antrajame 2–0 (21:13, 21:11) nepaliko vilčių turkėms Bahar Dogan ir Yasemin Yildirim.
Žygis link apdovanojimų nutrūko ketvirtfinalyje, kuriame lietuvės nebeatrado savo žaidimo ir 0–2 (8:21, 12:21) nusileido prancūzėms Josephine Candela ir Ally Ozanne Pian.
Rungtynėse dėl 5 vietos lietuvės 0–2 (19:21, 19:21) antrą kartą šiame turnyre nusileido italėms S. Bruzzone ir V. Durand.
B. Rakauskaitė ir M. Gurčiūtė šią vasarą dalyvavo visų amžiaus grupių Europos jaunimo pirmenybėse – U22, U20 ir U18.
Vaikinų turnyre lietuviai Danielius Šumeika ir Kristupas Kancevičius užėmė 13-ą vietą.
A grupėje Lietuvos paplūdimio tinklininkai nugalėjo Kipro ir Danijos sportininkus, nusileido italams bei užėmė antrąją vietą.
Pirmajame atkrintamųjų varžybų rate D. Šumeika ir K. Kancevičius 2–1 (21:14, 16:21, 15:8) palaužė čekus Krystofą Michaceką ir Josefą Havelką, bet antrajame 0–2 (15:21, 17:21) teko pripažinti ukrainiečių Yehoro Skrypnyčenko ir Andrii Lunkano pranašumą.
Dėl traumos lietuviai negalėjo tęsti susitikimo dėl devintos pozicijos, todėl mūsiškiams atiteko 13-a vieta.
Europos jaunių čempionato aukso medalius iškovojo vokiečiai Jonathanas Bungertas ir Filo Wustas bei graikės Eleni Alexoglou ir Myrto Paschalaki.
