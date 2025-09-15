Mirusios bokso legendos fenomenas: mėgstamas nuo paprastų žmonių iki Holivudo žvaigždžių

„R. Hattonas tapo tikra legenda – jis buvo vertinamas ne tik bokso pasaulyje, bet ir už jo ribų. Jį išskyrė ne tik įspūdingi pasiekimai ringe, bet ir asmeninės savybės: paprastumas, humoro jausmas bei charizma“, – rašoma Sky Sports.
Šios savybės leido jam užmegzti artimą ryšį su žmonėmis, todėl jo populiarumas peržengė sporto ribas. Vėliau buvęs boksininkas išbandė save įvairiuose realybės šou, tarp jų – „Dancing on Ice“.
Vis dėlto daugeliui išliko vienas klausimas: kaip R. Hattonui pavyko pelnyti tokį visuomenės palaikymą ir meilę? Atsakymas paprastas – jis buvo ne tik sportininkas, bet ir nuoširdus, paprastas žmogus, niekada nepamiršęs savo šaknų.
R. Hattonas tapo dirbančiosios klasės herojumi, kurio kelias į bokso viršūnes buvo plačiai stebimas ir gerbiamas. Jį palaikė ne tik paprasti sirgaliai, bet ir garsenybės. Jo kovas stebėjo Holivudo žvaigždės Bradas Pittas, Angelina Jolie, Denzelis Washingtonas ar Davidas Beckhamas.
2008-aisiais, kovodamas su Pauliu Malignaggiu, R. Hattonas į ringą žengė kartu su garsiais anglų atlikėjais Liamu ir Noeliu Gallagheriais. Vėliau boksininkas juokaudamas sakė, kad visi trys galėjo tapti taikiniais, kai Liamas demonstratyviai iškėlė jo IBO čempiono diržą.
Būtent paprastumas, nuoširdumas ir atvirumas pavertė R. Hattoną mylimu tiek sporto, tiek pramogų pasaulyje. Jis buvo paprastas vaikinas, pasiekęs nepaprastų dalykų, tačiau visada išlaikęs ryšį su savo šaknimis – už tai jį gerbė ir mylėjo milijonai.
