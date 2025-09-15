Lrytas Premium prenumerata tik
Pasaulio lengvosios atletikos 100 metrų bėgimo finale – jamaikiečio triumfas paskutiniuose metruose

2025 m. rugsėjo 15 d. 09:11
Lrytas.lt
Sekmadienį Tokijuje vykusiame pasaulio lengvosios atletikos čempionato 100 metrų finale triumfavo Jamaikos bėgikas Oblique’as Seville’as.
23-ejų sprinteris finišą kirto per 9,77 sek., taip pagerindamas savo asmeninį rekordą ir aplenkdamas artimiausius varžovus – tautietį Kishane’ą Thompsoną (9,82 sek.) bei JAV atstovą Noah Lylesą, kuris tenkinosi bronza (9,89 sek., geriausias jo sezono rezultatas).
Stadione šį pasiekimą stebėjo ir legendinis Usainas Boltas. 39-erių pasaulio rekordininkas (9,58 sek., 2009 m.), iš tribūnų sekė tautiečio pergalę.
Finalui prireikė ir pakartotinio starto – Botsvanos bėgikas Letsile Tebogo startavo akimirka per anksti ir buvo diskvalifikuotas.
Moterų 100 m rungtyje aukso medalį iškovojo amerikietė Melissa Jefferson-Wooden, pasiekusi čempionatų rekordą (10,61 sek.). Antroji finišavo jamaikietė Tina Clayton (10,76 sek., asmeninis rekordas), o trečią vietą užėmė Julien Alfred iš Sent Lusijos.
Lengvoji atletika100 metrų bėgimasJaponija

