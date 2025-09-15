Rusų olimpiniame horizonte nematanti D. Gudzinevičiūtė turi žinią šaukiantiems namie: „Tai ciniški melagiai“

Iki 25-ųjų žiemos žaidynių lieka mažiau nei 145 dienos. Jau artėjama prie datos, kai bus skelbiama galutinė Lietuvos rinktinės sudėtis žiemos olimpiadoje – manoma, kad į Italijoje vyksiančias žaidynes važiuos rekordinis skaičius mūsų olimpiečių.
Šiai dienai į Milaną-Kortiną po vidinės atrankos galės vykti Lietuvos vyrų ir moterų biatlono komandos po keturis narius, viena dailiojo čiuožimo atstovė, lygumų slidinėjimo ekipa, kurią sudarys du sportininkai ir du kalnų slidininkai – vyras ir moteris.
„Turėtų dar rugsėjį kelialapį laimėti ir mūsų ledo šokėjų pora Saulius Ambrulevičius ir Allison Reed. Po to, kaip dažniausiai, artėjant varžybų datai, kalbama apie papildomas kvotas ir galimybes šalims. Tai 17 sportininkų turėsime žaidynėse. O gal ir pavyks šiek tiek daugiau gauti vietų rinktinės nariams“, – tikino olimpiados statinius Milane kaip koordinacinės komisijos atstovė apžiūrinti D.Gudzinevičiūtė.
Nuo vasario 4-osios iki 22 dienos Milane-Kortinoje varžysis daugiau kaip 2900 sportininkų iš 90 pasaulio šalių. Jie grumsis 8-iose sporto šakose ir sieks medalių 116-oje rungčių.
Nors buvo kalbėta, kad šiose žaidynėse pasirodys ir karą Ukrainoje sukėlusių valstybių – Rusijos ir Baltarusijos – sportininkai, šios agresorių viltys tirpsta kaip ledai karštą vasaros dieną.
Tarptautinė biatlono sąjunga, ledo ritulio ir rogučių sporto federacijos uždraudė rusams ir baltarusiams net kaip neutraliems atletams startuoti savo varžybose ir siekti kelialapio į olimpiadą.
Tuo tarpu slidinėjimo, dailiojo čiuožimo federacijos leido rusams po neutralia vėliava siekti bilieto į Milaną-Kortiną.
„Jei kažkas keistųsi, tuomet viskas turėtų būti aptariama Tarptautinio olimpinio komiteto Vykdomojo komiteto posėdyje. Kol kas nėra jokios informacijos, kad toks klausimas būtų įtrauktas.
Tarptautinės federacijos yra nepriklausomos ir gali spręsti pačios dėl rusų dalyvavimo savo rengiamose varžybose. Tačiau jos atsižvelgia į IOC rekomendacijas, o jos nebuvo pakeistos, performuluotos, ten ir toliau yra aiškiai teigiama apie rusų galimybes ir negalimybes būti olimpiadoje.
Kaip ir faktas, kad rusų olimpinis komitetas ir toliau išlieka suspenduotas, vadinasi, jis nedalyvauja olimpinėje veikloje“ – tikino olimpinė čempionė D.Gudzinevičiūtė.
– Tai reiškia, kad Rusijos sportininkų nebus žaidynėse Italijoje?, – Lrytas paklausė LTOK prezidentės D.Gudzinevičiūtės.
– Šiai dienai kalbų Tarptautiniame olimpiniame komitete apie tai nėra. Kažką galėtų spręsti Asamblėja, bet ji nevyks iki žaidynių. Bus sporto forumas Lozanoje, bet taip pat nemanau, kad kažką jis kardinaliai pakeistų. Šiai dienai yra IOC rekomendacijos ir jomis vadovaujamasi.
– Ar 17 sportininkų žaidynėse yra geras rezultatas Lietuvai?
– Tai rekordas būtų. Žinoma, visada norisi geriau, daugiau. Bet palaukime iki registracijos pabaigos, tada galėsime kalbėti apie rekordus arba istorinius dalykus.
– Kokia situacija šiai dienai su valstybės parama olimpiniam judėjimui ir LTOK. Prieš porą metų Seimo sprendimu valstybė iš olimpinio komiteto atėmė teisę gauti paramos pinigus, tačiau tikino, jog tie pinigai atgal į LTOK sugrįš kaip viena iš finansavimo eilučių.
– LTOK ir toliau negauna valstybės finansavimo. Ir tai tikrai ne todėl, kad LTOK negali susitvarkyti įstatų. Deja, kalbame apie Sporto įstatymo eilutes ir olimpinę Chartiją, kurios susikerta ir prieštarauja viena kitai.
Tai ne LTOK nenoras negauti finansavimo, kuris yra būtinas, o teisiniai klausimai. Ir visi tie, kurie garsiai šaukia, kad LTOK specialiai nieko nedaro, kad nenori pinigų, jie yra ciniški melagiai.
Visi buvę pažadai, kaip viskas gerai atrodys atėmus iš LTOK paramą, kaip viskas taps skaidru ir gera, kaip finansiniai burbulai sugrįš į olimpinį judėjimą – yra tik elementarus melas. Pagaliau reikia apie tai garsiai kalbėti, nes melas tapo oficialia pozicija, nors turėtų būti užkertamas.