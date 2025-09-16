Aukščiau skirstytą varžovą nugalėjęs E. Butvilas pergale pradėjo ATP „Challenger“ turnyrą Prancūzijoje

Mačas prasidėjo neįprastai – net penkis geimus iš eilės žaidėjai laimėjo vienas kito padavimus. Vis tik italas, trečią kartą iš eilės laimėjęs E. Butvilo padavimų seriją, pagaliau apgynė savuosius ir perėmė iniciatyvą (2:4). Aštuntajame geime lietuvis turėjo du „break pointus“, tačiau M. Gigante sugebėjo išsigelbėti ir laimėti geimą (3:5). Dešimtajame geime italas užbaigė setą savo naudai (4:6).
Antrajame sete jau trečiajame geime italas buvo per tašką nuo to, kad dar kartą laimėtų lietuvio padavimus, tačiau E. Butvilas išsigelbėjo, o kitame geime pats palaužė varžovą ir perėmė iniciatyvą (3:1). Lietuvis pranašumą išlaikė iki galo ir laimėjo antrąjį setą (6:3), perkeldamas kovą į lemiamą dalį.
Trečiajame sete E. Butvilas startavo užtikrintai – laimėjo varžovo padavimus, apgynė savuosius ir dar kartą laimėjo italo padavimų seriją (3:0). Italas netrukus sušvelnino atsilikimą (3:2), tačiau lietuvis šeštajame geime tik trečiuoju bandymu apgynė savo padavimus ir išsaugojo pranašumą (4:2). Aštuntajame geime E. Butvilas dar kartą apgynė padavimus, o devintajame, laimėjęs geimą, užbaigė mačą pergalingai (6:3).
Tai buvo antrasis abiejų tenisininkų susitikimas per mėnesį. Pirmąsyk „US Open“ atrankoje lietuvis buvo priverstas pripažinti italo pranašumą 6:3, 4:6, 2:6.
Be to, M. Gigante šį sezoną jau yra įveikęs ir kitą lietuvį – ATP „Challenger“ turnyro Romoje finale 6:2, 3:6, 6:4 pranoko Vilių Gaubą.
Už pergalę E. Butvilui atiteko 8 ATP reitingo taškai ir 3055 eurų čekis. Aštuntfinalyje lietuvis susitiks su prancūzu Hugo Grenier (ATP-199) arba amerikiečiu Trey Hilderbrandu (ATP-699).