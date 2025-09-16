Lrytas Premium prenumerata tik
Dovilė Kilty be finalo pasaulio čempionate liko po paskutinio varžovės šuolio

2025 m. rugsėjo 16 d. 15:27
Lrytas.lt
Tokijuje vykstančiame 2025 metų pasaulio lengvosios atletikos čempionate trišuolio sektoriuje antradienį startavo Lietuvos atstovė Dovilė Kilty. Deja, jai apmaudžiai nepavyko patekti į finalą – paskutiniu bandymu Lietuvos atstovę iš 12-uko, garantuojančio vietą finale, išstūmė varžovė.
Iš 36 dalyvių į finalą pateko 12 sportininkių, o D. Kilty liko pirmoji už brūkšnio – 13-oji.
Pirmuoju bandymu lietuvė nušoko 13,84 m, antruoju rezultatą šiek tiek pagerino iki 13,86 m, o trečias bandymas nebuvo įskaitytas.
Iki pat paskutinio šuolio ji laikėsi 12-oje vietoje, tačiau Turkijos atstovė Tugba Danisman paskutiniu mėginimu pasiekė lygiai 14 metrų ir taip nustumdė lietuvę į 13-ąją poziciją.
Patyrusiai trišuolininkei tai jau penktas pasaulio čempionatas, tačiau į finalą prasibrauti dar nepavyko, nors ne sykį pritrūko labai nedaug.
Šiemet užimta 13-oji vieta – aukščiausias D. Kilty rezultatas pasaulio pirmenybėse. Iki tol geriausias pasiekimas buvo užfiksuotas 2019 m. Dohoje, kur lietuvė nušoko 14,09 m ir užėmė 14-ąją poziciją.
