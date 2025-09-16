Lrytas Premium prenumerata tik
Įtampa prieš kovą: I. Pauliukevičiaus smūgis E. Šalkovskiui baigėsi UTMA bauda

2025 m. rugsėjo 16 d. 18:04
Rugsėjo 27-ąją Kauno „Žalgirio“ arenoje vyksiantis „UTMA 13“ turnyras dar prieš startą atsidūrė dėmesio centre. Organizacija, rengdama pokalbių ciklą su kovotojais, užfiksavo incidentą, pasibaigusį rimtu konfliktu tarp dviejų būsimų varžovų.
Filmuojant laidą tarp Igno Pauliukevičiaus ir Edvino Šalkovskio įtampa peržengė ribas – I. Pauliukevičius sudavė ranka oponentui, kas išprovokavo fizinį susistumdymą.
Įrašą, kuriame girdėti, kaip E. Šalkovskis varžovą išvadina „besmegeniu“, socialiniuose tinkluose paviešino jų kolega Dominykas Dirkstys. Būtent šie žodžiai tapo akstinu agresyviam I. Pauliukevičiaus veiksmui, o kovotojus galiausiai sulaikė įsikišę apsaugos darbuotojai.
UTMA pranešime spaudai nurodė, kad už tokį elgesį I. Pauliukevičiui skirta finansinė bauda – 30 proc. jo artėjančios kovos honoraro bus pervesta jo varžovui E. Šalkovskiui. Organizacija pabrėžė, jog smurtas už ringo ribų yra nepriimtinas, o kovinis sportas turi likti tik sporto taisyklių ir pagarbos rėmuose.
„Reaguojant į Pauliukevičiaus elgesį, UTMA organizacija pagal turimą kontraktą jam skiria nuobaudą – 30 proc. nuo jo artėjančios kovos honoraro. Visą nuobaudos dydį organizacija pridės prie E.Šalkovski honoraro už artėjančią kovą su I.Pauliukevičiumi.
UTMA organizacija smerkia smurtą ir agresiją už ringo ribų – kovinis sportas yra ir turi būti apribotas kova ringe, pagal sportines taisykles, tarpusavio pagarbą ir tradicijas“, – rašoma UTMA pranešime.
 
 
I. Pauliukevičius UTMA ringe kol kas nepralaimėjęs – iškovotos trys pergalės. 
Tuo tarpu E. Šalkovskis UTMA organizacijoje yra įveikęs du varžovus, bei pralaimėjęs teisėjų sprendimu Dominykui Dirkščiui.
 
