Sukčiaujama net ir čia: skandalas akmenukų mėtymo vandeniu čempionate – suspenduota eilė dalyvių

Eastdale'o saloje į vakarus nuo Škotijos kasmet renkasi tūkstančiai entuziastų, siekiančių išsiaiškinti, kas gali toliausiai numesti akmenuką jam slystant vandeniu. Šiemet į pasaulio šios rungties čempionatą susirinko daugiau nei 2200 žmonių iš 27 pasaulio valstybių.
Pasaulio čempionatas be perstojo kasmet organizuojamas jau beveik trisdešimt metų – nuo 1997-ųjų. 2025-ųjų konkursas buvo kitoks nei įprasta, mat keletas dalyvių buvo diskvalifikuoti už sukčiavimą.
Dalyviai turi pasirinkti tris akmenukus, visi trys negali būti atsivežti ir turi būti paimti būtent iš Eastdale'o salos. Norėdami užtikrinti geresnį slydimą vandeniu, kai kurie dalyviai pakoregavo akmenukus, kad jie būtų apskritesni, kas užtikrina geresnį jų slydimą paviršiumi.
Akmenukų skersmuo negali viršyti trijų colių (~7,6 cm). Akmenukai matuojami specialiu tam skirtu metaliniu įtaisu, turinčiu skambų pavadinimą – „tiesos žiedas“ (angl. ring of truth).
Organizatorių atstovė BBC atskleidė, kad diskvalifikuoti dalyviai pripažino kaltę.
Kiekvienas dalyvis meta po tris akmenukus kuo toliau. Kiekvienas akmenukas turi atsimušti į vandens paviršių bent tris kartus. Laimi tas dalyvis, kuris per tris bandymus savo akmenukus numeta toliausiai.
Šiemet pergalę bendrojoje įskaitoje nuskynė amerikietis Jonathanas Jenningsas, per tris kartus akmenukus numetęs net 177 metrus. Moterų įskaitoje čempione šeštąjį kartą savo karjeroje tapo Lucy Wood.