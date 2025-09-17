„Kaip pasiutusi beždžionė paleista iš aptvaro“: čempionas sureagavo į UTMA sudrebinusį skandalą

Organizacija, rengdama pokalbių ciklą su kovotojais, užfiksavo incidentą, pasibaigusį rimtu konfliktu tarp dviejų būsimų varžovų.
Filmuojant laidą tarp Igno Pauliukevičiaus ir Edvino Šalkovskio įtampa peržengė ribas – I. Pauliukevičius sudavė ranka oponentui, kas išprovokavo fizinį susistumdymą.
Įrašą, kuriame girdėti, kaip E. Šalkovskis varžovą išvadina „besmegeniu“, socialiniuose tinkluose paviešino jų kolega Dominykas Dirkstys. Būtent šie žodžiai tapo akstinu agresyviam I. Pauliukevičiaus veiksmui, o kovotojus galiausiai sulaikė įsikišę apsaugos darbuotojai.
Socialinėje erdvėje pasklidusį epizodą įvertino ir UTMA čempionas Raimondas Avlasevičius.
„Noriu tik pasakyti, kad toks I.Pauliukevičiaus elgesys yra visiškai prieš kovinio sporto principus. Taip, stūmimai, išsikalinėjimai puikiai parduoda bilietus ir visi tai suprantame ir priimame kaip žaidimo taisykles. Bet smurto neturėtų būti šalia.
Profesionalus kovotojas neturėtų elgtis, kaip pasiutusi beždžionė paleista iš aptvaro. Į ringą eina profesionalūs kovotojai, ne gatvės lyga, ar hormoniniai paaugliai, kurie nesusitvarko su savo emocijomis. Tai ir elkimės, kaip profai“, – instagrame rašė kovotojas.
Antradienį UTMA pranešime spaudai nurodė, kad už tokį elgesį I. Pauliukevičiui skirta finansinė bauda – 30 proc. jo artėjančios kovos honoraro bus pervesta jo varžovui E. Šalkovskiui.
Organizacija pabrėžė, jog smurtas už ringo ribų yra nepriimtinas, o kovinis sportas turi likti tik sporto taisyklių ir pagarbos rėmuose.