Iki pasaulio čempionato finalo E. Matusevičiui pritrūko vos trijų centimetrų

Geriausias E. Matusevičiaus buvo antrasis bandymas (82.78 m), pirmuoju ietis nuskriejo 79.73 m, o trečiasis mėginimas buvo neįskaitytas. Kvalifikacijos A grupėje, kuri startavo anksčiau, sportininkas užėmė 7-ąją poziciją ir laukė B grupės rezultatų. Šie dėkingi nebuvo, kadangi varžovai lietuvį galutinėje rikiuotėje nustūmė į 13-ąją poziciją.
Į finalą pateko 12 ieties metikų. 7 iš jų įvykdė kvalifikacinį normatyvą (84.50 m), o kiti 5 bilietą į finalines varžybas iškovojo su rezultatu. Paskutinę vietą finale nugvelbė Šri Lankos atstovas Rumeshas Tharanga Pathirage‘as. Šio lengvaatlečio visi 3 metimai buvo stabilūs (82.44–82.27–82.80), o lemtingu tapo paskutinis, kuris ir užvėrė lietuviui duris į finalą.
„Norėjosi daugiau. Antras rezultatas šį sezoną, tai esu visai patenkintas, bet visą laiką norisi daugiau. Manau, šio rezultato neužteks finalui. Manau, kad reikėjo bent 83 metrų, nes antra grupė irgi labai stipri. Kadangi šiemet dalyvių daugiau, tai ir rezultatai kyla. Eisiu žiūrėti, tikėsiuosi, bet reikėjo 83 metrų, o tada gal būtų šiek tiek ramiau“, – po savo kvalifikacijos pranašiškai kalbėjo E. Matusevičius.
Šiais metais lengvaatlečio ietis toliausiai skriejo liepos viduryje Liucernoje (Šveicarija) – 84.05 m. Karjeros rekordą, o kartu ir Lietuvos rekordą, E. Matusevičius fiksavo 2019-aisiais Palangoje (89.17 m). Birželį Europos komandinio čempionato aukščiausiame divizione sportininkas iškovojo trečią vietą, o rugpjūtį tapo Lietuvos čempionu.
Šiais metais trejose varžybose E. Matusevičiaus paleista ietis skriejo toliau nei 80 metrų, o šešiose 80 metrų žymos nepasiekė. Pasak lengvaatlečio, pasiruošimas ir visas sezonas buvo nelengvas, kadangi koją vis pakišdavo įvairūs skausmai, kurie šiai rungčiai yra būdingi: „Šį sezoną kažkaip nepavyksta padaryti metimo pabaigos. Atrodo, kad kaip pradedu, taip ir baigiu. Nėra užbaigimo. Antru bandymu lyg pavyko, bet vis tiek dar trūko užbaigimo pilno – iki tobulumo dar toli.
Gegužės mėnesį net 70 metrų nesugebėdavau numesti dėl visų traumų. Jau galvojau išvis tą sezoną gal nurašyti, praleisti ir išsigydyti visas problemas, bet po truputį įsivažiavau ir visai neblogai pavyko. Žinau, kodėl atsiranda traumos. Tokia rungtis. Ji nėra sveika. Čia yra ieties metimas – didelis greitis, staigus judesys. Vienas judesys ne ten ir gali iškart traumą gauti.“
2017-aisiais pasaulio čempionate Londone (Didžioji Britanija) debiutavęs E. Matusevičius rezultato neužfiksavo, 2019-aisiais Dohoje (Kataras) užėmė 22-ą vietą, o 2023-aisiais Budapešte (Vengrija) iškovojo 8-ąją poziciją.
Aukščiausio rango čempionatuose patirtį sukaupęs ieties metikas kalbėjo apie ramybę bei palaikymo komandą, kurios šūksnius girdėjo būdamas sektoriuje: „Jaudulio neturėjau. Išėjau į tą sektorių ir žinojau, kad esu jau ne kartą čia buvęs. Atrodo, ko čia jaudintis? Darau tą patį jau daugelį metų. Patirtis gal pagaliau pasijautė, nes ramus jaučiausi sektoriuje. Kartu buvo didžiausia palaikymo komanda – Urtė Baikštytė, tėtis Edmuntas Matusevičius, Juozas Baikštys. Man labai smagu, nes jaučiau palaikymą ir girdėdavau, kai šūktelėdavo.“
Prieš pasaulio čempionatą aklimatizacinėje stovykloje Japonijoje buvęs sportininkas teigė, jog ji padėjo tvarkytis su karščiu. Sezoną baigęs lietuvis pratęs viešnagę Japonijoje, o ieties metimo finale, kuris vyks ketvirtadienį, favoritu laiko vokietį Julianą Weberį: „Vokietis šiemet absoliutus lyderis, tą pamatėme ir kvalifikacijoje. Manau, kad vokietis tikrai turėtų medalį laimėti. Dėl Neerajaus Chopros (pasaulio čempionu tapo 2023-asiais – aut. past.) šiemet abejonių turiu.“
Tokijo olimpiniame stadione ieties metikas startavo ne pirmą kartą, kadangi 2021-aisiais čia vyko olimpinės žaidynės, kuriose E. Matusevičius dalyvavo. Paprašytas palyginti šiandienos varžybas su olimpinėmis žaidynėmis, lengvaatletis akcentavo žiūrovų gausą ir atmosferą, kurios prieš ketverius metus dėl COVID-19 pandemijos nebuvo.
Pernai vykusios Paryžiaus olimpinės žaidynės lietuviui sėkmingos nebuvo, kadangi nepavyko iškopti į finalą: „Ten tikėjausi finalo, tai po olimpinių žaidynių gal šiek tiek psichologiškai buvo nuosmukis. Sunku atsistatyti buvo. Šiemet sunkiau, bet tikrai kitus sezonus bus žymiai geriau, nes noriu ir žinau, kad galiu.“
Pasaulio čempionate Lietuvai atstovauja 11 lengvaatlečių. Planetos pirmenybės Tolimuosiuose Rytuose vyksta rugsėjo 13–21 dienomis.