Pasaulio lengvosios atletikos čempionate E. Matusevičius liko pirmasis už finalininkų sąrašo

Ieties metimo kvalifikacinių varžybų A grupėje lietuvis Edis Matusevičius varžėsi tarp 19 dalyvių galiausiai buvo septintas – geriausiu rezultatu jis ietį numetė 82,78 m. Lietuvis laukė B grupės 18 dalyvių rezultatų.
Tiesioginis bilietas į finalą garantavo 84,50 m normatyvas. Mūsiškis dar tikėjosi kelialapio į finalą, tačiau geriau už lietuvį B grupėje metė 6 sportininkai ir galutinėje įskaitoje E.Matusevičius liko 13-asis, pirmasis už finalininkų borto.
E. Matusevičiui priklauso geriausias Lietuvos rekordas, užfiksuotas 2019 m., kuris siekia 89,17 m.
200 m antrame atrankos bėgime Gediminas Truskauskas finišavo paskutinis aštuntas (20,95 sek.) ir į pusfinalio bėgimus nepateko.