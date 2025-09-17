Pirmąją Lietuvos moterų regbio-7 taurę iškovojo „Feniksas“, tarp prizininkių – „Wolves“

Pirmosiomis Lietuvos moterų taurės laimėtojomis tapo Vilniaus „Fenikso“ regbininkės. Jos 33:19 nugalėjo Šiaulių „Vairą“, 19:14 palaužė „UM Wolves“ ir 41:7 pranoko „Baltrex“ merginas. Geriausia turnyro žaidėja pripažinta „Fenikso“ narė Laura Ramanauskaitė.
Antrąją vietą užėmė „Vairas“, kuris 15:12 palaužė Maltos ekipą ir 22:5 – „Baltrex“ komandą.
Bronzos medalininkėmis tapo „UM Wolves“ regbininkės. Jos 24:15 po atkaklios kovos pranoko ketvirtoje pozicijoje likusį „Baltrex“ klubą.
Viena „UM Wolves“ komandos lyderių – lietuvė Rasvita Sluckutė. Būtent jos iniciatyva įvyko Maltos ekipos vizitas į Lietuvą.
„Aš ir visa mūsų „Wolves“ komanda moterų turnyrą Šiauliuose vertiname itin gerai. Tai buvo sėkmingas ir labai naudingas renginys. Be to, mums tai buvo pirmoji komandinė išvyka į užsienio šalį, todėl patirtis buvo išties ypatinga“, – pasakojo R. Sluckutė.
Ji prisipažino, kad iš pradžių buvo svarstomos kryptys vykti į Italiją ir Angliją. Visgi R. Sluckutė viešėjo Lietuvoje ir ji nusprendė paieškoti galimybės suorganizuoti rungtynes savo gimtojoje šalyje. Šiai idėjai priatė ir Maltos regbininkės, ir komandos vadovai. Susisiekus su Lietuvos regbio federacijos (LRF) vadovais, idėja iškart virto kūnu.
Kitos Maltos regbininkės taip pat liko patenkintos viešnage Lietuvoje.
„Atvykę į turnyrą žinojome, kad žaisime prieš tikrai stiprias komandas. To merginos ir norėjo, nes sunkiai dirbo ir treniravosi. Lietuvės į aikštę žengė su didele energija, ryžtu ir suteikė mūsų žaidėjoms rimtų išbandymų. Taip pat yra keletas derinių ir gudrybių, kurias mūsų žaidėjos parsivežė namo, tikėdamosi įtraukti į savo žaidimą. Apskritai šis turnyras mūsų komandai buvo neįkainojama patirtis, kurią jos tikrai prisimins kitą kartą išėjusios į aikštę“, – įspūdžiais dalinosi Maltos klubo atstovai.
Į regbį – iš futbolo
Įdomi yra ir pačios R. Sluckutės gyvenimo istorija. Ji pirmą sykį Maltoje apsilankė 2014 metais, atostogų metu. Jau tuomet ji pajuto stiprų ryšį su šia šalimi, todėl po poros metų ji grįžo čia jau gyventi.
„Apie regbį iki tol nebuvau nei girdėjusi, nei žinojusi. Prieš pradėdama jį žaisti, kurį laiką atstovavau vienai Maltos futbolo komandai. Tačiau po kelių sezonų pajutau, kad reikia pokyčių. Vieną vasaros vakarą, 2023-ųjų liepą, naršydama „Facebook“ pamačiau skelbimą, kviečiantį išbandyti regbį.
Pagalvojau – kodėl gi ne? Aš mėgstu iššūkius. 2023m. liepos mėn. atėjau į pirmąją treniruotę su „Wolves“ merginomis.
Nemeluosiu – pasijutau kaip namuose nuo pat pirmos akimirkos. Treneris ir komanda mane priėmė labai šiltai.
Treniruotė pavyko, po jos sekė dar viena ir dar viena… Ir taip įsimylėjau regbį“, – pasakojo R. Sluckytė.
Prasidėjus sezonui, lietuvė greiti sulaukė trenerio ir komandos pasitikėjimo. Jau pirmosiose rungtynėse ji pelnė žeminimą, kurį, beje, R. Sluckutė dedikuoja savo mirusiam tėčiui Vytautui.
Regbininkė pabrėžė, kad „Wolves“ ekipoje vyrauja puiki atmosfera, jaučiamas didelis palaikymas, o tai leidžia dominuoti Maltoje.
„Merginos dirba tikrai sunkiai. Tai yra neapmokamas darbas, todėl visos daug investuojame – tiek savo laiko, tiek asmeninių finansų.
Tačiau rezultatai kalba patys už save: mums pavyko apginti pirmojo sezono metu iškovotą čempionių titulą ir šiais metais.
Šiuo metu tai jau mano antrasis sezonas su „Wolves“, ir galiu drąsiai pasakyti – ši komanda yra dominuojanti Maltoje“, – teigė R. Sluckutė, taip pat pakvietusi ir Lietuvos komandas atvykti į Maltą sužaisti draugiškų rungtynių.