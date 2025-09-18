„Daugybė kraujo“: prie paplūdimio tinklinio čempionato aikštelės nužudytas žmogus

„Prie pat aikštės buvo nušautas vyras. Kaip suprantame, žmogžudystė įvyko popietę ar anksti ryte, prieš keletą valandų buvome baigę treniruotę“, – apie įvykį „Verdens Gang“ portalui pasakojo norvegų paplūdimio tinklininkas Christianas Sorumas, kartu su porininku Andersu Molu šiuo metu pasauliniame reitinge užimantis pirmąją vietą.
„Kiti žaidėjai tuo metu treniravosi, kai policija dirbo nužudymo vietoje. Žmogus gulėjo su daugybe kraujo aplink. Tiesiog pykinantis vaizdas“, – teigė A.Molas.
C.Sorumas teigė, kad žaidėjai buvo informuoti, kad Rio de Žaneire yra buvę sportininkų apiplėšimų, todėl atsitikus tokiai situacijai buvo gauta instrukcija bėgti.
„Staiga puikiai supranti, kad esi pavojingoje šalyje. Kitą savaitę vykstame į Rio ir būsime dar atsargesni.“
„Manėme, kad Žoao Pessoa yra rami vieta. Net pykina pagalvojus, kad kažkas buvo nušautas. Turime imtis atsargumo priemonių – slėpti kameras ir telefonus, vaikščioti grupėmis. Visko čia daug ir atmosfera iš tikrųjų gan gera, todėl visa tai buvo labai netikėta“, – teigė C.Sorumas.
Pirmojoje savo dvikovoje naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį norvegų duetas netikėtai 1-2 (15-21, 21-19, 15-17) pralaimėjo tik 21-ą reitingą pasaulyje turinčiai Joao Pedrosos ir Hugo Camposo porai.