Žiemos olimpinės žaidynės jau ne už kalnų – Italija žengia į finalinį pasirengimo etapą

Iš olimpinių žaidynių lopšio olimpinė ugnis keliaus iki Graikijos sostinės Atėnų ir vėliau bus perduota žaidynių šeimininkams italams, o deglo estafetės maršrutas drieksis per 110 Italijos miestų ir miestelių. Galiausiai vasario 6-ąją per atidarymo ceremoniją šia ugnimi bus įžiebtas olimpinis aukuras legendiniame „San Siro“ stadione Milane.
Italijoje posėdžiavusi Tarptautinio olimpinio komiteto (IOC) koordinavimo komisija įvertino organizatorių progresą ir patvirtino, kad beliko finalinis pasirengimo etapas.
Tvarumo siekis ir logistikos iššūkiai
Tai buvo paskutinis tiesioginis IOC koordinavimo komisijos susitikimas Milane prieš žiemos olimpines žaidynes, likę vyks tik nuotoliu. Kaip apibrėžia Olimpinė chartija, koordinavimo komisijos paskirtis – stebėti olimpinių žaidynių organizacinio komiteto pažangą, teikti rekomendacijas, susijusias su žaidynių planavimu, organizavimu, rengimu ir finansavimu, bendradarbiauti su vietos valdžios institucijomis, inspektuoti bazes bei pasiruošimą varžyboms, ruošti ataskaitas IOC Vykdomajam komitetui, jose išdėstyti organizuojamo renginio situaciją, iššūkius bei rizikas.
Tarp dvylikos komisijos narių yra ir IOC narė, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė, olimpinė čempionė Daina Gudzinevičiūtė. Komisija kartu su organizaciniu olimpinių žaidynių komitetu posėdžiavo tris dienas.
„Per plenarines sesijas darbo grupėse aiškinomės, kokie šiuo metu pagrindiniai kylantys iššūkiai, o jų iš tikrųjų labai daug: dideli atstumai tarp olimpinių bazių, išbandymų kelia tiek tvarumo siekis, tiek pastangos optimizuoti išlaidas. Pasidžiaugta progresu siekiant lyčių lygybės. Moterų šiose olimpinėse žaidynėse bus 47 proc., tad artėjama prie visiškos lygybės.
Kartu su koordinavimo komisija apžiūrėjome specialiai šioms žaidynėms statomą Milano olimpinį kaimelį ir besibaigiančias naujos ledo ritulio arenos statybas. Tai du iš vos kelių objektų, kurie statomi specialiai šioms olimpinėms žaidynėms, o net 85 proc. varžybų vyks jau naudojamose arenose. Tai visiškai atitinka naujovišką olimpinių žaidynių modelį – renginį paskleidus plačiai regionuose ir naudojantis jau esama infrastruktūra“, – sakė IOC narė D.Gudzinevičiūtė, kuri yra ne tik Milano ir Kortinos olimpinių žaidynių koordinavimo komisijos narė, bet ir vadovauja olimpinės šeimos ir garbingų asmenų priėmimo darbo grupei.
LTOK prezidentė per šeštąjį IOC koordinavimo komisijos susitikimą dalyvavo ir kitų darbo grupių veikloje: tvarumo, žiniasklaidos ir sirgalių įsitraukimo.
Pirmosios olimpinės žaidynės pagal naują darbotvarkę
2026 m. Milano ir Kortinos žiemos olimpinės žaidynės bus pirmosios, kurios organizuojamos remiantis Olimpinės darbotvarkės reformomis (angl. „Olympic Agenda 2020+5“). Organizacinis komitetas yra įsipareigojęs sumažinti renginio poveikį aplinkai bei siekti sukurti ilgalaikę socialinę ir ekonominę naudą šeimininkams. Vienuolika iš trylikos varžybų arenų jau stovi arba laikinai įrengiamos, visos jos bus aprūpintos elektros energija iš atsinaujinančių šaltinių.
„Varžybų arenos bus plačiai išsidėsčiusios šiauriniuose Italijos regionuose, bet kartu su koordinavimo komisija ir organizaciniu komitetu sieksime, kad kiekvienas sportininkas, sportininkė bei atvyksiantys sirgaliai galėtų pajusti unikalią olimpinę patirtį. Iš arti stebėdama visą olimpinių žaidynių organizavimo procesą galiu pasakyti, kad laukia nuostabi ir įsimintina olimpinė kelionė – juk Alpės yra vienas pagrindinių istorinių žiemos sporto regionų, o į Europą svarbiausias žiemos sporto renginys grįžta net po 20 metų pertraukos.
Tiesa, mūsų misijos laukia kupina iššūkių kelionė, bet įvairiems netikėtumams Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ruošiasi viską kruopščiai planuodamas. Pažadame – padarysime viską, kad sportininkai galėtų jaustis kuo patogiau ir sulaukę savo starto valandos pademonstruotų pasauliui visą savo potencialą“, – sakė LTOK prezidentė.
Per šią sesiją prie IOC žiemos olimpinių žaidynių koordinacinės komisijos ir organizacinio komiteto narių prisidėjo IOC prezidentė Kirsty Coventry, kuri susirinkusiems pabrėžė naujojo žaidynių įgyvendinimo modelio potencialą.
„Visi olimpinio judėjimo atstovai vieningai sutariame, kad privalome stengtis propaguoti kuo tvaresnį olimpinių renginių organizavimą, siekiame juos padaryti prieinamus įvairiems regionams. Tokias olimpines žaidynes matysime pirmą kartą, tad pasistenkime visi kartu, kad tai būtų įsimintina ir nuostabi patirtis ne tik Milanui, ne tik Kortinai, bet ir visiems regionams, visai Italijai ir visam mūsų olimpiniam judėjimui.
Tai ypač svarbu šių dienų kontekste, kai pasaulis yra susiskaldęs. Privalome parodyti pasauliui, koks stiprus ir vienijantis žmones yra olimpinis judėjimas“, – sakė IOC prezidentė, olimpinė čempionė K.Coventry.
Visuomenė įsitraukė itin aktyviai
Anot Milano ir Kortinos žaidynių organizacinio komiteto, žiemos sporto sirgaliai yra itin aktyvūs: iš planuojamų 1,5 mln. jau parduota 800 tūkst. bilietų į olimpines žaidynes.
Olimpinio deglo estafetė Italijoje prasidės gruodžio 6-ąją, jo pirmoji stotelė – Roma. Iki pat olimpinių žaidynių atidarymo pradžios vasario 6-ąją olimpinis deglas Italijoje apkeliaus 110 miestų ir miestelių, lankysis dvidešimtyje skirtingų regionų, o suplanuotas maršrutas drieksis 12 tūkst. km ir čia dalyvaus daugiau nei tūkstantis deglo nešėjų.
Itin svarbi tokių didžiųjų sporto renginių dalis – savanoriai. Milano ir Kortinos žiemos olimpinės žaidynės jau subūrė per 18 tūkst. savanorių, kurie iki pat vasario per 270 tūkst. valandų praleis mokymuose. Dar per 50 tūkst. savanorių įsitrauks organizuojant atskirus bendruomenių renginius olimpiniuose miestuose.
XXV žiemos olimpinės žaidynės vyks 2026 m. vasario 6–22 d. Milano ir Kortinos regionuose. Žaidynių programoje bus 16 sporto šakų, 116 rungčių ir 2900 atletų, tarp kurių bus rekordiškai daug moterų – 47 proc. Lietuviai kol kas yra iškovoję 15 olimpinių kelialapių.