A. Reed ir S. Ambrulevičius Kinijoje priartėjo prie olimpinio tikslo

Lietuvos šokių ant ledo pora penktadienį ritminėje programoje surinko 80,95 balo ir tapo lyderiais tarp 19 dalyvių. Jie artimiausią konkurentų porą iš Australijos – Holly Harris ir Jasoną Chaną – pranoko net 7,6 balo.
Lemiama diena dabar bus sekmadienį, kai sportininkai atliks laisvąją programą. Tik keturios stipriausios poros pelnys kelialapius į olimpines žaidynes. A. Reed ir S. Ambrulevičius šiuo metu Tarptautinės čiuožimo sąjungos (ISU) reitinge užima 7-ąją vietą ir yra aukščiausiai reitinguota pora, kol kas dar neturinti bilieto į olimpines žaidynes. Tuo tarpu jų artimiausi varžovai iš Australijos rikiuojasi tik 29-oje pozicijoje.
Primintina, kad kovo mėnesį pasaulio čempionate A. Reed ir S. Ambrulevičius dėl šokėjos kritimo ritminėje programoje liko už finalo borto, todėl neteko galimybės iškovoti tiesioginį kelialapį. Dabar jie dar kartą bando pasiekti savo tikslą – patekti į olimpines žaidynes, kurios 2026 m. vyks Milane ir Kortinoje d’Ampeco, vasario 6–22 dienomis.