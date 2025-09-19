B. Juskevičiūtė po pirmosios septynkovės dienos rikiuojasi 16-ta

Pirmoje rungtyje – 100 m bėgime su barjerais B. Juškevičiūtė pasirodė tiesiog nuostabiai. Lietuvė užfiksavo geriausią sezono rezultatą, distanciją įveikdama per 13.03 sek., už ką gavo 1120 taškų.
Tačiau po starto laukė ir prastesnis pasirodymas.
Šuolyje į aukštį mūsiškė įveikė tik 1.62 m aukštį ir liko paskutinė, 22-ta ir savo sąskaitą papildė 759 taškais.
Mūsiškei vėl geriau sekėsi rutulio stūmimo rungtyje. 14.17 m rutulį nustūmusi lietuvė surinko 805 taškus ir užėmė 7-ąją vietą.
Paskutinėje dienos rungtyje, 200 metrų bėgime B. Juškevičiūtė distanciją įveikė per 23.80 sek. ir finišavo 5-ta su papildomu 1000 taškų.
Bendroje įskaitoje lietuvė turi 3684 taškus ir užima 16-ąją vietą.
Pirmauja nuo visų atsiplėšusi amerikietė Anna Hall su 4154 taškais. Antroje pozicijoje su 3906 taškais rikiuojasi airė Kate O‘Connor, o britė Katarina Johnson-Thompson užima trečiąją vietą su 3893 taškais.
Šeštadienį vyks šuolio į tolį, ieties metimo ir 800 m bėgimo rungtys.