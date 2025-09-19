Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Karjeros rekordą gerinusi G. Galvydytė į pasaulio čempionato finalą nepateko

2025 m. rugsėjo 19 d. 15:13
Tokijuje vykstančiame pasaulio lengvosios atletikos čempionate penktadienį antrajame savo pusfinalyje šiose pirmenybėse prie starto linijos stojo Gabija Galvydytė.
25-erių lietuvė po 16 vietos užėmimo 1500 metrų distancijoje šįkart stojo į beveik dvigubai trumpesnę 800 metrų rungtį.
G.Galvydytė distanciją įveikė asmeniniu tempu – per 1 min. 57,96 sek., tačiau varžovės pasirodė dar greitesnės. Jos bėgime atletė finišavo aštunta ir į finalą nepateko.
Medalių kovą pratęs tik po dvi geriausias kiekvieno bėgimo sportininkes bei dar dvi, kurios pademonstravo greičiausius laikus. G. Galvydytei  atiteko 12 vieta.
Ankstesnėse atrankos varžybose ji 800 m distanciją įveikė per 1 min. 58,86 sek., o praėjusį mėnesį Palangoje pasiektas asmeninis rekordas buvo 1 min. 58,69 sek.
