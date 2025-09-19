Kartu kelyje į pergalę: palaikymas Lietuvos sportui

Kartu kelyje į pergalę: sportininkų ryžtas, ilgos valandos treniruočių ir palaikymo svarba
Reklamos kampanijos dėmesio centre – skirtingų sporto šakų atstovai. Joje bus galima išvysti Moterų Lietuvos krepšinio lygos sportininkes, tarp kurių – ir aukščiausią Lietuvos istorijoje WNBA kvietimą gavusi Justė Jocytė, viena perspektyviausių lietuvių krepšininkių. Kampanijos dalimi taip pat tapo geriausia Lietuvos golfo žaidėja Gilė Bitė Starkutė, šiais metais debiutavusi antrajame pagal pajėgumą „Epson“ golfo ture Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Kampanijoje bus galima išvysti ir Lietuvos vyrų futbolo, regbio, krepšinio atstovus, o taip pat –daugkartinį Lietuvos ralio čempioną Karolį Raišį, šiais metais laimėjusį trečią vietą Dakaro ralio „Dakar Classic“ kategorijoje.
Įtemptas golfo žaidėjos varžybų sezonas, apimantis 20 turnyrų ir trunkantis 20 savaičių, su kelionėmis per 15 skirtingų JAV valstijų. Treniruotės, pasiruošimas ir 7 dienos, 45 valandos per savaitę golfo laukuose bei nueiti 60–70 kilometrų.
Žymiausios pasaulyje ralio varžybos, važiavimas automobiliu per dykumą – kalnus, šaltį, vėją, rūką – net ir sudėtingiausiomis sąlygomis stengiantis pelnyti geriausią rezultatą, pavyzdžiui, nutrūkus akseleratoriaus trosui, šturmanui sėdint ant variklio ir iš ten valdant automobilio greitį.
Siekis atiduoti visą save, 100 proc. krepšiniui ir gerai pasirodyti aikštelėje; griežta disciplina už krepšinio aikštelės ribų, įskaitant mitybos, miego, treniruočių režimą ir nuolatinis nuoseklus, atkaklus darbas; psichologinis pasiruošimas, vidinė stiprybė ir susikaupimas pasirodyti kaip įmanoma geriau, net padarius klaidą aikštelėje. Nors varžybos trunka kelias valandas, MLKL krepšininkės pasakoja, kad pasiruošimas toms valandoms yra ilgas (dažnai užimantis du trečdalius dienos) ir reikalaujantis maksimalaus susikaupimo, atsidavimo sportui.
Tokių istorijų, iliustruojančių sportininkų ryžtą ir darbą – begalė. „Kartu kelyje į pergalę“ kampanijos tikslas – padėkoti sportininkams už jų valią ir užsispyrimą bei paskatinti kitus aktyviai remti mūsų šalį garsinančius sporto srities žmones ir komandas. Reklamos kampanija taip pat siekiama populiarinti nepelnytai mažiau dėmesio susilaukiančias sporto šakas ir jų atstovus, didinti jų matomumą, skatinti jų rėmimą, kurio, deja, dažnai trūksta. Kampanija siekiama atskleisti, kad kiekvienas sportininkas ir sporto šaka garsina Lietuvą, todėl jų rėmimas – itin reikalingas.
OWEXX – ilgamečiai Lietuvos sporto rėmėjai. Pasak OWEXX vadovo Viktoro Tolvaišos, tai įmonei – labai svarbu: „Lietuvos sportininkai yra labai svarbūs šaliai. Jų dėka Lietuvos vardas nuskamba garsiai, visame pasaulyje – maža šalis, iš kurios kilę tokie didūs, išskirtiniai žmonės.“
Mūsų šalies sportininkų talentas ir ryžtas įkvepia, vienija ir garsina Lietuvos vardą pasaulyje. Reklamos kampanijos sėkmės matas – kuo daugiau žmonių, prisidėjusių prie palaikymo šalies sportininkams.
„Norime, kad sportininkų, garsinančių Lietuvos vardą, tik daugėtų ir šalis būtų matoma jų dėka. O tai įvyksta tada, kai šalis, verslas ir kiekvienas asmeniškai prisideda prie jų pergalių. Reklamos kampanijos žinutė skirta žmonėms, neabejingiems sportui – tiems, kurie palaiko idėją, kad sporto dėka Lietuvos vardas skambėtų garsiai, – reklamos kampanijos idėją išryškino OWEXX vadovas. – Palaikykime sportininkus ir jų komandas, kad galėtume jais didžiuotis, kad galėtų didžiuotis visa Lietuva.“
OwexxJustė Jocytėsportininkai
