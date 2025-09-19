Lietuvos banglenčių čempionai – B. Valatkaitė ir D Meškauskas

Moterų įskaitoje antrus metus iš eilės čempione tapo keturiolikmetė Beata Valatkaitė, kurios bangos buvo įvertintos 6.33 ir 5.67 balo. Antrą vietą užėmusi penkiolikmetė Monika Bartkėnaitė surado geriausią finalo bangą, įvertintą 6.67. Paskutinę jos bangą teisėjai įvertino 5.17 balo, tad iki pergalės pritrūko vos 0.16. Trečioji vieta atiteko Ugnei Alijevaitei, kuri ant podiumo lipo ir praėjusiais metais. Geriausios Ugnės bangos buvo įvertintos 4.67 ir 4.4 balo.
Vyrų finale intriga ir įtampa Išsilaikė visas 30 minučių. Pačią pirmą finalo minutę trys dalyviai pasigavo po bangą, o teisėjai iš viso turėjo įvertinti net 33 bangas. Likus vos trims minutėms iki finalo pabaigos, visų keturių finalistų dviejų bangų rezultatai buvo 11.57, 11.66, 11.66 ir 11.83, kitaip tariant – nė vienas neturėjo persvaros ir kiekvienas galėjo tapti nugalėtoju. Pasirinkęs taktiką laukti didelių bangų toliau jūroje, 2025 metų Lietuvos čempionu tapo Surf Camp akademijos treneris Donatas Meškauskas. Geriausia jo banga buvo įvertinta 7.43 balo, antroji – 5.40 balo.
Antrą vietą užėmė nuo pirmo raundo varžybose dominavęs, tačiau finale geriausių bangų nesuradęs venesuelietis Julio Chacon – jis surinko 6.33 ir 5.40 balo. Trečią vietą užėmė pernai metų čempionas – Orestas Nomgaudas, iš vienuolikos pagautų bangų geriausios buvo įvertintos 6.33 ir 5.33 balo.
Organizatoriai viliasi, jog augantis dalyvių skaičius ir varžybų lygis padės atkreipti dėmesį ir į infrastruktūros poreikį. Norint organizuoti daugiau banglenčių varžybų yra būtina sukurti banglenčių centrą ant jūros kranto, kurio infrastruktūra leistų ne tik kokybiškai treniruoti sportininkus, tačiau ir sudarytų sąlygas rengti daugiau varžybų per trumpą vasaros sezoną.
Banglenčių sportas – olimpinė sporto šaka, kuri yra įtraukta tiek Los Angeles 2028, tiek ir Brisbane 2032 programoje. Tad augantis vaikų ir jaunimo lygis leidžia pozityviai vertinti tiek sporto plėtrą šalyje, tiek ir ilgalaikes rezultatų perspektyvas. Čempionatą organizuojanti Lietuvos bangų sporto asociacija yra LTOK ir Tarptautinės banglenčių sporto asociacijos narė. Atviras čempionatas Lietuvoje organizuojamas nuo 2017 metų.