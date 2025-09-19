M. Paulikienė ir A. Raupelytė Brazilijoje pradėjo elitinių turnyrų turą

Joao Pessoa mieste startavusiame „Beach Pro Tour Elite“ serijos turnyre lietuvės sėkmingai įveikė kvalifikaciją ir prasibrovė į pagrindines varžybas.
Kvalifikacijoje M. Paulikienė ir A. Raupelytė užtikrintai per 31 minutę 2–0 (21:15, 21:17) nugalėjo braziles Emanuely Pereira ir Quemilę Vieirą de Souzą.
Pagrindiniame turnyre Lietuvos paplūdimio tinklininkės pateko į F grupę, kurios pusfinalyje jos stojo į kovą su patyrusia Brazilijos pora Taiana Lima ir Talita Antunes. Po atkaklios kovos pergale 2–0 (21:19, 21:19) džiaugėsi brazilės.
Dėl trečiosios vietos grupėje bei paskutinio kelialapio į atkrintamąsias varžybas lietuvės žais su prancūzėmis Lezana Placette ir Alexia Richard.
Tai bus jau penktoji šių komandų tarpusavio akistata. Iki šiol abi poros laimėjo po du sykius.
Bendrą turnyro prizų fondą sudaro 300 tūkst. JAV dolerių.