Nepavejamas: N. Lylesas 7 kartą tapo pasaulio čempionu

2025 m. rugsėjo 19 d. 16:24
Lrytas.lt
Greitakojis amerikietis Noah Lylesas ir toliau skina pasaulio lengvosios atletikos čempionatų aukso medalius.
Tokijuje vykstančiame 2025 metų čempionate N. Lylesas buvo nepavejamas 200 metrų bėgimo rungtyje.
Amerikietis distanciją įveikė per 19.52 sekundes.
Už jo nugaros liko geriausią asmeninį sezono rezultatą užfiksavęs amerikietis Keennnethas Bednarekas, kuris 200 m nubėgo per 19.58 sek.
Trečias finišavo jamaikietis Bryanas Levellas, kuris distanciją įveikęs per 19.64 sek. vos šimtąja sekundės dalimi aplenkė Botsvanos sportininką Letsile’ą Tebogo.
N. Lylesui tai buvo jau 4-asis aukso medalis 200 m bėgimo rungtyje pasaulio čempionatuose ir 7-tas auksas iš viso.
