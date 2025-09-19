Po incidento UTMA konferencijoje – vienas iš kovotojų diskvalifikuotas, kova atšaukta

Po šio incidento „UTMA“ paskelbė, kad iš Pauliukevičiaus uždarbio bus atskaičiuota 30 proc., o ši suma – 10 tūkst. eurų – atiteks nukentėjusiam varžovui. Vis dėlto paaiškėjo, kad Šalkovskio situacija rimtesnė nei manyta – dėl patirtos traumos jis apskritai negalės pasirodyti ringe rugsėjo 27-ąją.
„Oficialiai patvirtiname, kad E. Šalkovski negalės pasirodyti „UTMA 13“ turnyre dėl incidento metu patirtos traumos. Paaiškėjus šioms aplinkybėms, I. Pauliukevičiui organizacija taiko drausminę nuobaudą – 2 mėnesių trukmės diskvalifikaciją.
UTMA organizacija E. Šalkovski atlygins incidento metu patirtą žalą, taip pat ir žalą dėl neįvykusios kovos – 10 tūkst. eurų. E. Šalkovski linkime kuo greitesnio sveikimo. Kai E. Šalkovski bus pilnai pasiruošęs kovoti, jo dvikova su I. Pauliukevičiumi bus perkelta į artimiausią UTMA turnyrą“, – skelbiama UTMA organizacijos pranešime.