Po incidento UTMA konferencijoje – vienas iš kovotojų diskvalifikuotas, kova atšaukta

2025 m. rugsėjo 19 d. 12:57
Lrytas.lt
Artėjant rugsėjo 27-ąją Kauno „Žalgirio“ arenoje vyksiančiam „UTMA 13“ turnyrui, organizatoriai filmavo dalyvių interviu bei pokalbius. Tačiau vienas tokių epizodų virto konfliktu – kilus įtampai Ignas Pauliukevičius smogė šalia sėdėjusiam Edvinui Šalkovskiui.
Po šio incidento „UTMA“ paskelbė, kad iš Pauliukevičiaus uždarbio bus atskaičiuota 30 proc., o ši suma – 10 tūkst. eurų – atiteks nukentėjusiam varžovui. Vis dėlto paaiškėjo, kad Šalkovskio situacija rimtesnė nei manyta – dėl patirtos traumos jis apskritai negalės pasirodyti ringe rugsėjo 27-ąją.
 
„Oficialiai patvirtiname, kad E. Šalkovski negalės pasirodyti „UTMA 13“ turnyre dėl incidento metu patirtos traumos. Paaiškėjus šioms aplinkybėms, I. Pauliukevičiui organizacija taiko drausminę nuobaudą – 2 mėnesių trukmės diskvalifikaciją.
UTMA organizacija E. Šalkovski atlygins incidento metu patirtą žalą, taip pat ir žalą dėl neįvykusios kovos – 10 tūkst. eurų. E. Šalkovski linkime kuo greitesnio sveikimo. Kai E. Šalkovski bus pilnai pasiruošęs kovoti, jo dvikova su I. Pauliukevičiumi bus perkelta į artimiausią UTMA turnyrą“, – skelbiama UTMA organizacijos pranešime. 
