Priverstinai pasitraukęs UTMA kovotojas parodė, kaip atrodo po užpuolimo: kadras – iškalbingas

Prieš kovą filmuojant laidą tarp Igno Pauliukevičiaus ir Edvino Šalkovskio įtampa peržengė ribas – I. Pauliukevičius sudavė ranka oponentui, kas išprovokavo fizinį susistumdymą.
Po šio incidento „UTMA“ paskelbė, kad iš Pauliukevičiaus uždarbio bus atskaičiuota 30 proc., o ši suma – 10 tūkst. eurų – atiteks nukentėjusiam varžovui. Vis dėlto paaiškėjo, kad Šalkovskio situacija rimtesnė nei manyta – dėl patirtos traumos jis apskritai negalės pasirodyti ringe rugsėjo 27-ąją.
Pats sportininkas socialiniuose tinkluose pasidalino savo nuotrauką, kurioje matosi akivaizdūs sužeidimai, tačiau nepaisant to, kovotojas išliko pozityvus.
„Sveiki visi! Po įvykusio incidento ir atliktos diagnostikos paaiškėjo, kad man reikia šiokio tokio remonto. Atsistatysiu, grįšiu ir į visus klausimus atsakysiu ringe.
Never retreat, never surrender! (liet. – niekada nepasitrauk, niekada nepasiduok) Oss!“, – asmeninėje „Facebook“ paskyroje rašė kovotojas.
Po incidento I. Pauliukevičius sulaukė 2 mėnesių diskvalifikacijos, o UTMA organizacija E. Šalkovski atlygins incidento metu patirtą žalą, taip pat ir žalą dėl neįvykusios kovos – 10 tūkst. eurų.