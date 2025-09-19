Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SportasKitos naujienos

Priverstinai pasitraukęs UTMA kovotojas parodė, kaip atrodo po užpuolimo: kadras – iškalbingas

2025 m. rugsėjo 19 d. 16:47
Lrytas.lt
Iš „UTMA 13“ turnyro kovos priverstinai pasitraukęs Edvinas Šalkovski parodė savo sužeidimus bei pasidalino pozityvia žinute su savo sekėjais.
Daugiau nuotraukų (1)
Prieš kovą filmuojant laidą tarp Igno Pauliukevičiaus ir Edvino Šalkovskio įtampa peržengė ribas – I. Pauliukevičius sudavė ranka oponentui, kas išprovokavo fizinį susistumdymą.
Po šio incidento „UTMA“ paskelbė, kad iš Pauliukevičiaus uždarbio bus atskaičiuota 30 proc., o ši suma – 10 tūkst. eurų – atiteks nukentėjusiam varžovui. Vis dėlto paaiškėjo, kad Šalkovskio situacija rimtesnė nei manyta – dėl patirtos traumos jis apskritai negalės pasirodyti ringe rugsėjo 27-ąją.
Pats sportininkas socialiniuose tinkluose pasidalino savo nuotrauką, kurioje matosi akivaizdūs sužeidimai, tačiau nepaisant to, kovotojas išliko pozityvus.
„Sveiki visi! Po įvykusio incidento ir atliktos diagnostikos paaiškėjo, kad man reikia šiokio tokio remonto. Atsistatysiu, grįšiu ir į visus klausimus atsakysiu ringe.
Never retreat, never surrender! (liet. – niekada nepasitrauk, niekada nepasiduok) Oss!“, – asmeninėje „Facebook“ paskyroje rašė kovotojas.
Po incidento I. Pauliukevičius sulaukė 2 mėnesių diskvalifikacijos, o UTMA organizacija E. Šalkovski atlygins incidento metu patirtą žalą, taip pat ir žalą dėl neįvykusios kovos – 10 tūkst. eurų.
UTMAkovos menai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.