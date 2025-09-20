Įspūdingą seriją pasaulio čempionatuose pratęsęs A. Gudžius: „Istorinis momentas Lietuvai“

Pasaulio ir Europos čempionui A. Gudžiui tai jau šeštos planetos pirmenybės ir penktas finalas paeiliui. Kvalifikacijos barjero nepavyko peržengti tik debiutiniame pasaulio čempionate Pekine (Kinija), kai 2015 metais disko metikas liko 14-as. 2017-aisiais Londone (Didžioji Britanija) A. Gudžius tapo čempionu, 2019-aisiais Dohoje (Kataras) kvalifikavosi 12-as, 2022-aisiais Oregone (JAV) iškovojo bronzos medalį, o 2023-aisiais Budapešte (Vengrija) užėmė 6-ą vietą.
Tokijuje lengvaatlečio diskas skriejo 65.18 m (65.18-x-65.05), o šis rezultatas kvalifikacijoje leido užimti 9-ą vietą. Į finalą pateko 12 sportininkų, paskutinio patekusio rezultatas – 64.99 m. Martyno Aleknos paleistas įrankis nuskriejo 67.16 m, o Mykolas Alekna diską numetė 65.39 m.
„Istorinis momentas Lietuvai. Pasaulio čempionato finale trys atstovai – labai puiku. Man šiandien buvo sudėtinga, nes dar dieną su naktimi maišau. Šiandien valandėlę miegojęs, tai tikrai sudėtinga buvo, bet sektorius labai geras, oro sąlygos geros. Tik tiek, kad ankstyvas rytas. Išvažiuoti iš viešbučio reikėjo keturias valandas prieš rungtį. Savų dalykų buvo, bet trys finale esame, tai nėra kuo skųstis. Finalas vakare, dabar turime beveik dvi paras atsigauti. Šiandien ne rezultatą reikėjo numesti, o patekti į TOP12. Visiškai nieko nereiškia Danielio [Stahlio] 69.90 m ar vokiečio 64.99 m. Rytoj viskas bus iš naujo. Pamatysime visai kitokias nuotaikas, akis“, – mintimis dalinosi A. Gudžius.
Labiausiai patyręs Lietuvos lengvaatlečių rinktinės narys kalbėjo apie nešamą atsakomybę, tikslus ir nedidelę meilę varžyboms Azijoje: „Nepamirškite, kad šiandien mes visi nešėme didelę naštą nenuvilti savo šalies, savo sirgalių. Kvalifikacija yra žymiai sunkesnė už finalą. Manau, eilė sportininkų pasakys tą patį. Sakiau treneriui, kad 99 proc., jog trys lietuviai bus finale – jeigu aš grybo neužpjausiu. Azija kažkaip nėra mano draugė. Kokios šeštos ar septintos varžybos čia, tai geriausios kol kas (juokiasi). Aš labai patenkintas, šiandien darbai nudirbti. Tiek Mykolas, tiek Martynas žino, ko čia atvažiavo, ir ką jie gali, o aš savus tikslus turiu. Planą minimum jau įgyvendinau, o dabar bandysime kažką dar pridėti.“
Šiais metais beveik visi A. Gudžiaus startai buvo Lietuvoje. Išimtimi tapo Europos komandinis čempionatas, kai Madride (Ispanija) startavęs olimpietis užėmė 5-ą vietą. Toliausiai lietuvio diskas šiemet skriejo Kaune (66.86 m), o karjeros rekordas 2018 metais užfiksuotas Stokholme (69.59 m).
Pasaulio čempionato finalas prasidės sekmadienį 14:10 val. Jį tiesiogiai transliuos LRT. Prieš artėjančią sezono kulminaciją A. Gudžius sakė, jog dabar svarbiausia poilsis ir susitvarkymas su stresu: „Dabar
reikia masažo, kad atstatytų į vietą, o tada pavalgyti ir miegoti. Per dvi paras miegojau gal tris valandas. Vakare gerai jaučiuosi, dariau ir treniruotę – visiškai kitas jausmas. Bet ryte... Dar nepavyko naktį užmigti dėl stresiuko. Tai mano pirmos rimtos varžybos užsienyje, neskaitant Europos komandinio čempionato. Su šita kompanija nesu dalyvavęs [šiemet], tai prisiminiau jaunystę, kaip degdavo galva prieš varžybas. Buvo stresiuko, bet džiaugiuosi, kad pavyko susitvarkyti ir padaryti tai, ko iš manęs visi tikėjosi.“
Paklaustas apie finalo prognozes, A. Gudžius spėlionėmis neužsiminėjo. Pasak jo, rezultatai priklausys nuo psichologinio pasiruošimo, o dėl medalių kovos bent 5–6 disko metikai: „Nėra prognozių iš manęs jokių. Nepamirškite, kad bus nežmoniškas nervų karas. Čia fizinis pasiruošimas yra viena, bet priklausys, koks psichologinis pasiruošimas. Kokiu eiliškumu būsime sudėlioti, kiek numes pirmi atletai. Aibė dedamųjų, tai gali būti visko. Sudėtingomis dalyvavimo sąlygomis prireikė 65 m finalui. Rezultatai – vieni aukščiausių istorijoje. Rytoj turėtų būti arši kova.“
Pasaulio čempionate Lietuvai atstovauja 11 lengvaatlečių. Planetos pirmenybės Tolimuosiuose Rytuose vyksta rugsėjo 13–21 dienomis.
Andrius Gudžiusdisko metimasdiskas
Rodyti daugiau žymių